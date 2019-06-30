Путин выжидает: Куликов сделал заявление о масштабном наступлении России

Россия готова к масштабному наступлению на Украину, но агрессор начнет его тогда, когда ему будет это необходимо.

Об этом заявил в интервью "Апострофу" известный украинский телеведущий, журналист и председатель правления "Громадського радио" Андрей Куликов.

Он отметил, что сейчас президент РФ занимает выжидательную позицию и наблюдает за действиями новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Андрей Куликов Апостроф

При этом известный журналист считает, что переговоры с Путиным не решат ситуацию на Донбассе окончательно, поскольку опасность будет существовать всегда, пока существуют общие границы с Россией.

"Политика не изменится. Если украинская власть не будет или резко обострять отношения с Россией сама, или наоборот, резко начинать мириться, то тогда ничего в российской политике не изменится. А мы видим, что Зеленский продолжает ту же линию, которую вел Петр Порошенко, то есть он не идет на обострение, он, конечно, не говорит "мы отвоюем эту территорию", но он и не говорит "мир любой ценой". Поэтому это просто очередное обострение. Оно будет через полгода, оно будет через очередные полгода.

Единственное, что может измениться – это то, что будет новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны, который не будет через каждые полтора месяца говорить нам: россияне готовятся к новому масштабному наступлению. А потом прошло полтора месяца, наступления не было, но "россияне готовятся к новому масштабному наступлению". Я думаю, что не подлежит никакому сомнению, что россияне готовы к новому масштабному наступлению, и когда им это будет выгодно, когда для них это будет целесообразно, они его начнут", – заявил Куликов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский адвокат пояснил, что Путин будет делать с Донбассом. Президенту России выгодно положение, в котором находится эта территория.

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