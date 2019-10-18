Путин, выведи войска: ЕС выступил с важным заявлением по Донбассу

Европейский Союз призвал Россию вывести из Донбасса свою военную технику и вооруженные формирования.
Об этом сказано в заявлении ЕС, опубликованном 18 октября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.
"Мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую приверженность мирному урегулированию конфликта и призываем Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, действовать так же", - написано в заявлении.
В ЕС подтвердили свою позицию, что восстановление Украиной полного контроля над своей государственной границей "является важным для полного выполнения Минских договоренностей".
В заявлении также идет речь о том, что "все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны быть выведены из Украины".
Украина и ЕС
Фото из открытых источников
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина приняла все законы по амнистии членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе в рамках Минских соглашений.
Амнистия заработает после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях, когда на оккупированных территориях будет избрана легитимная украинская власть.
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