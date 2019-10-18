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18 октября • обновлено в 21:26
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Путин, выведи войска: ЕС выступил с важным заявлением по Донбассу

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Европейский Союз призвал Россию вывести из Донбасса свою военную технику и вооруженные формирования.

Об этом сказано в заявлении ЕС, опубликованном 18 октября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

"Мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую приверженность мирному урегулированию конфликта и призываем Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, действовать так же", - написано в заявлении.

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В ЕС подтвердили свою позицию, что восстановление Украиной полного контроля над своей государственной границей "является важным для полного выполнения Минских договоренностей".

В заявлении также идет речь о том, что "все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны быть выведены из Украины".

Украина и ЕС

Украина и ЕС

Фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина приняла все законы по амнистии членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе в рамках Минских соглашений.

Амнистия заработает после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях, когда на оккупированных территориях будет избрана легитимная украинская власть.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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