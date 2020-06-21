Путин высказался о "неизбежном" визите президента Украины в Москву

Кирилл Лютый Политика 01:26, 22.06.2020

Глава России Владимир Путин уверен, что визит украинского президента в Москву обязательно состоится.

В интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" он заявил, что это событие – вопрос времени.

"Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос – когда. Но мы подождем", – сказал Путин, отвечая на вопрос, возможен ли приезд президента в РФ независимо от того, кто будет возглавлять Украину.

Как писал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины ожидают встречу Зеленского с Путиным в ближайшие месяцы. Речь идет об очередном раунде переговоров в "нормандском формате".

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