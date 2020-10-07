Путин высказался о конфликте в Нагорном Карабахе. Видео

Президент России Владимир Путин сказал, что очень переживает о военном конфликте в непризнанном Нагорном Карабахе, поскольку там проживают не чужие россиянам люди.

По его словам в эфире телеканала "Россия 24", в России проживает около двух миллионов азербайджанцев и свыше двух миллионов армян (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. Мы надеемся, что в ближайшее время этот конфликт будет прекращен", – сказал глава РФ.

Путин добавил, что у России есть обязательства перед Арменией в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Однако боевые действия ведутся не на территории Армении.

"Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства. Я живу в постоянном рабочем контакте с премьер-министром Армении, и никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения своих союзнических обязательств не возникает", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Россия может ввести миротворцев на территорию непризнанной республики Нагорный Карабах, если на это согласятся две воюющие стороны – Армения и Азербайджан.