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"Путин выбрал свадьбу": в Австрии указали на важный нюанс в конфликте России с Украиной 

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Австрии не удалось стать посредником в урегулировании конфликта, вызванного агрессией Российской Федерацией против Украины.

Об этом заявил внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I и нынешний глава Дома Габсбургов Карл фон Габсбург, который относится к друзьям Украины в Европе, передает "Укринформ".

"В ситуации с Украиной, думаю – однозначно нет. Я знаю об обсуждениях, которые велись относительно возможности, например, переноса части переговоров в Минском формате сюда, в Австрию. Однако, как известно, этого не произошло, поскольку господин Путин решил посетить здесь одну свадьбу (главы МИД Австрии Карин Кнайсль. – Ред.)" - отметил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

Hyser

По убеждению Габсбурга, Австрия – очень хорошая площадка для переговоров, но в украинском случае она не играет никакой конкретной роли.

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"А жаль, ведь у нас с Украиной тесные исторические отношения. Мы жили, работали и развивались на протяжении длительного времени вместе с большой частью украинских земель. И имея такие крепкие исторические связи с Украиной, мы должны занимать более решительную позицию. Но я этого не вижу", - добавил он.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Австрия
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Макарский Александр
Макарский Александр
Хитрожопый внучёк помятае,шо западенщина была территорией Австро-Венгрии, где рагулями правил его дедушка Габсбург и шо клятые коммуняки сделали её украинской.
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