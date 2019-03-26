"Путин выбрал свадьбу": в Австрии указали на важный нюанс в конфликте России с Украиной 

Австрии не удалось стать посредником в урегулировании конфликта, вызванного агрессией Российской Федерацией против Украины.

Об этом заявил внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I и нынешний глава Дома Габсбургов Карл фон Габсбург, который относится к друзьям Украины в Европе, передает "Укринформ".

"В ситуации с Украиной, думаю – однозначно нет. Я знаю об обсуждениях, которые велись относительно возможности, например, переноса части переговоров в Минском формате сюда, в Австрию. Однако, как известно, этого не произошло, поскольку господин Путин решил посетить здесь одну свадьбу (главы МИД Австрии Карин Кнайсль. – Ред.)" - отметил он.

Владимир Путин Hyser

По убеждению Габсбурга, Австрия – очень хорошая площадка для переговоров, но в украинском случае она не играет никакой конкретной роли.

"А жаль, ведь у нас с Украиной тесные исторические отношения. Мы жили, работали и развивались на протяжении длительного времени вместе с большой частью украинских земель. И имея такие крепкие исторические связи с Украиной, мы должны занимать более решительную позицию. Но я этого не вижу", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Путин посетил свадьбу Кнайсль, что вызвало настоящий скандал в политической среде. Из-за приглашения российскому лидеру Кнайсль предлагали уйти в отставку.

В результате Путин опоздал на церемонию, несмотря на то, что для него перекрыли трассу. Он привез с собой в качестве подарка казаков.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал