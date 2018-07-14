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"Путин, введи войска"? Президент Габона призвал Россию о помощи

3.2тЧитать новость на украинском

Президент Габона (Центральная Африка) Али Бонго Ондимбой 14 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его континент нуждается в России.

Такой тезис он высказал во время своего визита в Москву, сообщили на официальном сайте Кремля.

"Я приехал для того, чтобы сказать вам то, что вам уже известно: Африка в вас нуждается. Ваша страна – огромная страна, которая обладает огромными возможностями и которая, конечно же, может многое привнести в пользу континента", ― заявил Ондимбой.

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Также он призвал Россию вмешаться в вооруженный конфликт в Центральноафриканской республике, который возник между правительством и повстанцами.

"Я рад, что России также небезразлично урегулирование конфликта, который находится в непосредственной близости от нас: я говорю об урегулировании в Центральноафриканской Республике. Думаю, было бы замечательно, если бы мы объединили свои усилия, чтобы наконец мир установился в этой стране", ― заявил президент Габона.

Реакция соцсетей на такое заявление не заставила себя долго ждать: пользователи массово обсуждают встречу президентов.

"У Вована (Путина. ― Ред.) ― уровень страны "третьего мира", ― высказался в Twitter пользователь Dmitry. G.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появились ранее неизвестные фотографии Путина. В комментариях в снимкам пользователи соцсетей его называют "униженным рабом" и говорят, что "больше не могут на него смотреть".

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
Похоже, после Сирии нас воспринимают как специалистов по "понуждению к миру"
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