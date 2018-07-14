"Путин, введи войска"? Президент Габона призвал Россию о помощи

Президент Габона (Центральная Африка) Али Бонго Ондимбой 14 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его континент нуждается в России.

Такой тезис он высказал во время своего визита в Москву, сообщили на официальном сайте Кремля.

"Я приехал для того, чтобы сказать вам то, что вам уже известно: Африка в вас нуждается. Ваша страна – огромная страна, которая обладает огромными возможностями и которая, конечно же, может многое привнести в пользу континента", ― заявил Ондимбой.

Также он призвал Россию вмешаться в вооруженный конфликт в Центральноафриканской республике, который возник между правительством и повстанцами.

"Я рад, что России также небезразлично урегулирование конфликта, который находится в непосредственной близости от нас: я говорю об урегулировании в Центральноафриканской Республике. Думаю, было бы замечательно, если бы мы объединили свои усилия, чтобы наконец мир установился в этой стране", ― заявил президент Габона.

Реакция соцсетей на такое заявление не заставила себя долго ждать: пользователи массово обсуждают встречу президентов.

"У Вована (Путина. ― Ред.) ― уровень страны "третьего мира", ― высказался в Twitter пользователь Dmitry. G.

Вот пусть Путина и заберут к себе в Габон... — Алексей Пономарев (@Ct_Hook) 14 июля 2018 г.

Может Вовка в Африку к себе в Габон рванёт....на пмж... — А.С.Шишкин (@dva_orexa) 14 июля 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появились ранее неизвестные фотографии Путина. В комментариях в снимкам пользователи соцсетей его называют "униженным рабом" и говорят, что "больше не могут на него смотреть".