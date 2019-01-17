Путин встревожен: Горбулин пояснил, почему Россия решила поглотить Беларусь

У президента РФ Владимира Путина возникли опасения относительно поведения лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал советник президента Украины, академик Владимир Горбулин. Он отметил, что кадровые перестановки Лукашенко очень беспокоят Кремль.

"Он (Лукашенко – Ред.) не доверяет КГБ, хотя этот орган возглавляет его сын, не доверяет армии и постоянно меняет командный состав. По всей видимости, это стало тревожить Путина, ведь Лукашенко все-таки не пошел на создание серьезной авиационной базы на границе с Украиной, что было бы для нас крайне печально, потому что оттуда лететь до Киева всего-ничего, если оценивать оперативно-тактически", – сообщил он.

Также Лукашенко начал привлекать в экономику своей стран деньги Китая, создав второй инвестиционный канал после России.

"Кроме того, Лукашенко иногда себя ведет, мягко говоря, чересчур вольно. С одной стороны, дарит Путину мешки с картошкой, с другой — поддерживает взаимоотношения Национальных академий наук Беларуси и Украины. Это, может, и не сильный штрих, но очень существенный, ведь речь идет об интеллектуальной элите", – отметил Горбулин.

Александр Лукашенко

Академик подчеркнул, что все нефтезаводы Беларуси работают на российской нефти, которая дает им серьезную прибыль.

"В общем, у Путина возникли какие-то сомнения. В его речах я не нашел ни одного официального обвинения в адрес Беларуси. Даже кремлевские пропагандисты Киселев и Соловьев слегка покритиковали Лукашенко, сравнив его с двуликим Янусом, но не более того. Беларусь сегодня может стать серьезным элементом геополитики. Путин уже и так перешел грань. Но белорусы — не украинцы, хотя на их территории было мощное партизанское движение", – подытожил Горбулин.

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