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Путин встретился с Медведчуком и сделал заявление о Донбассе: подробности

10.5т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 июля, провел встречу с главой политсовета партии "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и сделал заявление о войне на Донбассе.

Соответствующее видео появилось на странице журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, лидер РФ сказал, что полноценное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины возможно только "при прямом контакте официального Киева и "властей "ДНР" и "ЛНР".

"Россия будет поддерживать любые политические силы в Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений", – добавил он.

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Медведчук и Путин

Медведчук и Путин

Скриншот из видео

Кроме того, лидер РФ заявил, что Москва приветствует подключение европейских партнёров к урегулированию конфликта на Донбассе.

"Я думаю, что подключение европейских партнёров, а они так или иначе задействованы в этом с первых шагов, к сожалению, с первых шагов конфликта, который вылился в конце концов в то, что мы видим сейчас на Донбассе, является весьма позитивным делом. И мы это всячески приветствуем", – высказался Путин.

Стало известно, что встреча прошла в Санкт-Петербурге, куда Медведчук прилетел из Страсбурга. Поскольку переговоры совпали с отъездом белорусского президента Александра Лукашенко, последний также присутствовал при приеме Медведчука.

Украинский политик заявил, что в Европарламенте некоторые депутаты поддержали предложенный им мирный план по Донбассу.

"Сейчас у Украины появился шанс, когда можно покончить с “партией войны” и услышать точку зрения “партии мира”. Важно то, что по инициативе Владимира Зеленского на днях состоялся его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Одна из задач – это восстановление экономических связей между Россией и Украиной”, – процитировали Медведчука в Telegram-канале ВестиFM.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что международные партнеры Украины были против того, чтобы президент Владимир Зеленский лично общался с главой РФ Владимиром Путиным. Однако глава Украины все равно позвонил ему.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Виктор Медведчук
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
Донбасс
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Путин-зодчий, четко обозначил тропинку, по которой должна прошагать украинская власть, вследствие, чего Москва подумает, а не прекратить ли убийства в Донбассе. И, "зодчий", выдал своему куму навигатор, что бы тот вел украинскую власть. И неужели "зодчему" не понятно, что его ПУТЕустройство, ну никак не воспринимается украинцами. Своими убийствами украинцев в Донбассе ПУТЕустроитель превратил Украину на 90% в партию войны. Только остальные 10% добровольно могут посещать РФию и его кабинеты.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Не думаю, что Зеленский предаст национальные интересы Украины и буде «прощать» московитскому карлику его преступления. Пример енакиевского зЭка проФФесора ещё стоит перед глазами.
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Serov Oleg
Serov Oleg
решали,что делать с майданутой скотоб.азой...
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