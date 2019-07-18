Путин встретился с Медведчуком и сделал заявление о Донбассе: подробности

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 июля, провел встречу с главой политсовета партии "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и сделал заявление о войне на Донбассе.

Соответствующее видео появилось на странице журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, лидер РФ сказал, что полноценное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины возможно только "при прямом контакте официального Киева и "властей "ДНР" и "ЛНР".

"Россия будет поддерживать любые политические силы в Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений", – добавил он.

Медведчук и Путин Скриншот из видео

Кроме того, лидер РФ заявил, что Москва приветствует подключение европейских партнёров к урегулированию конфликта на Донбассе.

"Я думаю, что подключение европейских партнёров, а они так или иначе задействованы в этом с первых шагов, к сожалению, с первых шагов конфликта, который вылился в конце концов в то, что мы видим сейчас на Донбассе, является весьма позитивным делом. И мы это всячески приветствуем", – высказался Путин.

Стало известно, что встреча прошла в Санкт-Петербурге, куда Медведчук прилетел из Страсбурга. Поскольку переговоры совпали с отъездом белорусского президента Александра Лукашенко, последний также присутствовал при приеме Медведчука.

Украинский политик заявил, что в Европарламенте некоторые депутаты поддержали предложенный им мирный план по Донбассу.

"Сейчас у Украины появился шанс, когда можно покончить с “партией войны” и услышать точку зрения “партии мира”. Важно то, что по инициативе Владимира Зеленского на днях состоялся его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Одна из задач – это восстановление экономических связей между Россией и Украиной”, – процитировали Медведчука в Telegram-канале ВестиFM.

Владимир Путин в Питере поговорил с Виктором Медведчуком: Полноценное урегулирование на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте официального Киева и властей ДНР и ЛНР pic.twitter.com/NrCYOKIMxY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 18, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что международные партнеры Украины были против того, чтобы президент Владимир Зеленский лично общался с главой РФ Владимиром Путиным. Однако глава Украины все равно позвонил ему.

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