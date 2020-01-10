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10 января • обновлено в 15:08
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"Путин – вор!" В Раде отреагировали на скандальный визит в Крым

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Президент России Владимир Путин ведет себя как вор, посещая аннексированный Крым.

Об этом заявил в эфире ObozTV народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз. Он призвал власти Украины жестче реагировать на подобные инциденты.

"Царь" демонстрирует похабность, ведет себя как вор. Он показывает то, что украл. Это демонстрация всему миру и, в первую очередь, Украине, потому что в Украине общество и многие политики заявляют о том, что борьба за Крым будет продолжаться до победы, пока не вернем", – заявил Чийгоз.

Нардеп также выразил обеспокоенность тем, что "в Украину хлынули приспешники Путина".

"История с Доктором Албаном – это демонстрация того, что властям Украины надо быть более принципиальными и такие ляпы не допускать… Это прямое неуважение к государству Украина, к законам Украины… Тут нужно быть более жесткими, тогда и реакция на посещение Путина будет восприниматься должным образом, я имею в виду позицию Министерства иностранных дел", – отметил он.

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По словам депутата, если Украина будет реагировать жестче, Путин не откажется от поездок в Крым, однако "вор будет всегда ходить с горелой шапкой на голове".

"Сюда приезжают все эти актеришки, пропагандисты Путина, активисты выражают протест, а их полиция потом на колени ставит. Какое уважение к Украине будет?" – добавил Чийгоз.

Владимир Путин посетил аннексированный Крым

Владимир Путин посетил аннексированный Крым

kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым, чтобы наблюдать за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море.

МИД Украины вручил российской стороне ноту протеста в связи с незаконным визитом Путина.

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Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Ахтем Чийгоз Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия "Европейская солидарность" Крым Новости Крыма
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Путин как вор при белом свете, под видеокамеры пробрался в Крым. И только истинные хозяева Крыма - украинцы, по тихому (некоторые через Крымский мост) проползают в Крым. А уж нога президента Украины и вообще 6 лет там не ступала.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А Петр I вор? А Екатерина воровка? А Сталин Вор? так сколько же они для Украины наворовали...пора ворованное Украине отдавать или изымать!
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Путин у себя дома,Крым это Россия .Запомниете укроватное бы.дло.На.срать на вас укроватных де.би.лов.
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