"Путин уважает Зеленского": Медведчук сделал неожиданное заявление

Глава России Владимир Путин с уважением относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

С таким заявлением выступил глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук, передает newsone.

"Я присутствовал на пленарном заседании, где были высказаны эти тезисы. Я не собираюсь переводить господина Путина, он действительно так сказал, при этом он говорил с уважением к господину Зеленскому. Но в его словах была и часть, с которой я не согласен. Путин сказал, что опыт – дело наживное, и Зеленский научится", - сказал Медведчук.

"Когда приходит человек без опыта в политической сфере... Я не хочу вместе со страной и людьми быть объектом эксперимента, поскольку это коснется каждого из нас", - добавил он.

Зеленский и Путин obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что восстановит отношения с Украиной, несмотря на "состояние отношений с украинскими элитами".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!