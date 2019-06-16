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"Путин уважает Зеленского": Медведчук сделал неожиданное заявление

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Глава России Владимир Путин с уважением относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

С таким заявлением выступил глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук, передает newsone.

"Я присутствовал на пленарном заседании, где были высказаны эти тезисы. Я не собираюсь переводить господина Путина, он действительно так сказал, при этом он говорил с уважением к господину Зеленскому. Но в его словах была и часть, с которой я не согласен. Путин сказал, что опыт – дело наживное, и Зеленский научится", - сказал Медведчук.

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"Когда приходит человек без опыта в политической сфере... Я не хочу вместе со страной и людьми быть объектом эксперимента, поскольку это коснется каждого из нас", - добавил он.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что восстановит отношения с Украиной, несмотря на "состояние отношений с украинскими элитами".

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Персоны
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийВиктор Медведчук
Место
Украина
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Dell Alex
Dell Alex
Но пить не будет? )))
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