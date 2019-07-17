Путин упростил получение гражданства России для всего Донбасса: что известно

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской области, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР".

Соответствующий документ появился на государственном портале правовой информации РФ в среду, 17 июля и уже вступил в силу.

Так, указом из прошлой редакции убрали формулировку "отдельные районы" Донецкой и Луганской областей, оставив просто названия украинских регионов.

Путин упростил получение паспортов для всего Донбасса

Это означает, что теперь получить российский паспорт в упрощенном порядке смогут все, кто был зарегистрирован на территории Донбасса с апреля 2014 года.

Указ Путина Скриншот

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