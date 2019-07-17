Путин упростил получение гражданства России для всего Донбасса: что известно

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской области, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР".
Соответствующий документ появился на государственном портале правовой информации РФ в среду, 17 июля и уже вступил в силу.
Так, указом из прошлой редакции убрали формулировку "отдельные районы" Донецкой и Луганской областей, оставив просто названия украинских регионов.
Путин упростил получение паспортов для всего Донбасса
Это означает, что теперь получить российский паспорт в упрощенном порядке смогут все, кто был зарегистрирован на территории Донбасса с апреля 2014 года.
Указ Путина
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности. Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе.
Кроме того, Кабмин внесет чиновников Российской Федерации, которые причастны к выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", в санкционный список.
Украинцев, которые получили российское гражданство, могут лишить социальных выплат и пенсий. Граждане Украины считают, что такой шаг будет более чем справедливым.
13 июня стало известно, что в Евросоюзе также намерены объявить о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает на Донбассе.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.