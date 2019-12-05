Путин угрожал: Зеркаль рассказала, почему Украина подписала Минские соглашения

Украина подписала Минские соглашения под угрозами главы РФ Владимира Путина полномасштабным вторжением.

Об этом заявила экс-заместитель главы МИД Елена Зеркаль в четверг, 5 декабря, в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Минские соглашения подписывались в очень тяжелых условиях. Тогда было Дебальцево, тогда стреляли, тогда Путин говорил, что наши войска в окружении и если мы не подпишем вариант, который он согласовал, то они будут продвигаться дальше", – сказала дипломат.

По ее словам, именно после котла в Дебальцево Путин начал диктовать Украине условия. При этом он подготовил большую команду, которая работала над Минскими соглашениями без перерыва.

"Привозят много текстов, которые начинают менять по ходу... Потом когда читаешь, понимаешь, что всего три слова поменяли содержание", – рассказала Зеркаль.

Елена Зеркаль скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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