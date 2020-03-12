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12 марта • обновлено в 12:58
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Путин "спалился" перед Западом постановочным "обнулением"

4.1т
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Обнуление президентских сроков Владимира Путина назвали инструментом контроля за российскими элитами и театральной постановкой для мира.

Свое мнение в комментарии BBC высказал доцент Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Бен Нобл.

По его словам, Запад и так знал, что после 2024 года Путин останется у власти, неважно на должности президента, спикера Госдумы или председателя Госсовета. На фоне того, что весь мир больше обеспокоен падением рынка нефти и коронавирусом, лидер России решил просто создать видимость неожиданной поправки в Конституцию.

Путин "спалился" перед Западом постановочным "обнулением"

Путин "спалился" перед Западом постановочным "обнулением"

РБК

"Голосование в Госдуме выглядело тщательно срежиссированным представлением. Однако не все участники процесса хорошо играли свои роли так, спикер Вячеслав Володин даже не стал изображать удивление, когда Валентина Терешкова предложила свою поправку. Получилась вялая театральная постановка", – оценил Нобл.

Другой эксперт, заведующий отделом изучения военной и политической стратегии России в центре Крулака при Университете морской пехоты США Юваль Вебер, объяснил, для чего Путин пришел в Госдуму и провернул обнуление президентских сроков.

"Какие бы планы ни строились вокруг поправок в Конституцию, они не решили для Путина и его окружения основной вопрос могут ли они рассчитывать на лояльность и стабильность элиты российского общества. Речь Путина означает, что он вернулся к ручному управлению как единственному способу гарантировать стабильность в верхах", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. Госдума 11 марта приняла закон о поправках.

Что из этого выйдет, читайте в нашем материале.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
а когда ботоксный сцарек ляжет в мавзолей?
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