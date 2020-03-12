Путин "спалился" перед Западом постановочным "обнулением"

Обнуление президентских сроков Владимира Путина назвали инструментом контроля за российскими элитами и театральной постановкой для мира.

Свое мнение в комментарии BBC высказал доцент Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Бен Нобл.

По его словам, Запад и так знал, что после 2024 года Путин останется у власти, неважно на должности президента, спикера Госдумы или председателя Госсовета. На фоне того, что весь мир больше обеспокоен падением рынка нефти и коронавирусом, лидер России решил просто создать видимость неожиданной поправки в Конституцию.

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"Голосование в Госдуме выглядело тщательно срежиссированным представлением. Однако не все участники процесса хорошо играли свои роли – так, спикер Вячеслав Володин даже не стал изображать удивление, когда Валентина Терешкова предложила свою поправку. Получилась вялая театральная постановка", – оценил Нобл.

Другой эксперт, заведующий отделом изучения военной и политической стратегии России в центре Крулака при Университете морской пехоты США Юваль Вебер, объяснил, для чего Путин пришел в Госдуму и провернул обнуление президентских сроков.

"Какие бы планы ни строились вокруг поправок в Конституцию, они не решили для Путина и его окружения основной вопрос – могут ли они рассчитывать на лояльность и стабильность элиты российского общества. Речь Путина означает, что он вернулся к ручному управлению как единственному способу гарантировать стабильность в верхах", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. Госдума 11 марта приняла закон о поправках.

Что из этого выйдет, читайте в нашем материале.

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