Путин слабеет: у Зеленского назвали причину сговорчивости Кремля по Нормандии

Президент России Владимир Путин был вынужден согласиться на встречу в "нормандском формате" с главой украинского государства Владимиром Зеленским из-за плохого рейтинга и санкционного давления.

Об этом заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире "Свободы слова" на ICTV. По его словам РФ пыталась избежать встречи в "нормандском формате".

"В то же время, хотя наши российские коллеги все время делают довольное лицо и говорят, что у них все хорошо, на самом деле у них не все хорошо. Чувствуется и санкционное давление, и падает рейтинг президента Путина внутри страны. И все это побуждает их на то, чтобы идти на определенные компромиссы и уступки", – пояснил он.

Владимир Зеленский и Владимир Путин ТВ "Центр"

Кроме того, по словам Кулебы, решающую роль здесь играет и давление в международных юрисдикциях.

"Давайте не забывать о кораблях, которые Россия нам вернула в разбитом виде, но вернула. Поэтому мотивация есть и теперь все зависит от искусства дипломатии и политиков, которые соберутся на нормандском саммите", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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