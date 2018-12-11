''Путин решился'': в России предупредили о возможной эскалации

Впервые за два года появились признаки того, что Россия решилась на серьезную эскалацию в войне с Украиной и даже с Западом.

"Вся война с Украиной рассматривается Кремлем как часть войны с Западом. Нам по телевизору все время говорят, что не с Украиной мы воюем, а с нашим вечным врагом Соединенными Штатами мы воюем на украинской территории. Уже просто на пятый год войны сами слова договора о дружбе абсурдно выглядят", — считает российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает Inforesist.

По словам Пионтковского, сейчас на российских телеканалах все ток-шоу посвящены на сто процентов Украине, "идёт такой поток ненависти, что мне кажется, что это закончится какой-то военной акцией, получается, 25 ноября (день захвата кораблей ВМС) — это было начало нового этапа в "дружбе" России с Украиной", — добавил он

По словам Пионтковского новый виток агрессии Кремля возможен в период президентской кампании.

"В одно время была иллюзия в сфере других воздействий, вмешательства и т.д., привести к власти более склонного к отступлению перед Москвой кандидата. Сейчас в Москве решили, что вопрос смены власти в Украине можно решать только хирургическими методами, нежели терапевтическим воздействием на выборах", — говорит политолог.

По словам Пионтковского, военные действия произойдут в период президентской кампании.

"Вы уже в президентской кампании, так что можно сказать в течение этой кампании будут использованы такие средства чисто военного характера", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командование фейковой республики "ДНР" заявило о якобы подготовке Вооруженных сил Украины к наступлению.

По данным "разведки "ДНР", вдоль линии фронта украинская армия разместила большое количество сил и вооружения.