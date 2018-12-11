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''Путин решился'': в России предупредили о возможной эскалации

6.2тЧитать материал на украинском

Впервые за два года появились признаки того, что Россия решилась на серьезную эскалацию в войне с Украиной и даже с Западом.

"Вся война с Украиной рассматривается Кремлем как часть войны с Западом. Нам по телевизору все время говорят, что не с Украиной мы воюем, а с нашим вечным врагом Соединенными Штатами мы воюем на украинской территории. Уже просто на пятый год войны сами слова договора о дружбе абсурдно выглядят", — считает российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает Inforesist.

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По словам Пионтковского, сейчас на российских телеканалах все ток-шоу посвящены на сто процентов Украине, "идёт такой поток ненависти, что мне кажется, что это закончится какой-то военной акцией, получается, 25 ноября (день захвата кораблей ВМС) — это было начало нового этапа в "дружбе" России с Украиной", — добавил он

По словам Пионтковского новый виток агрессии Кремля возможен в период президентской кампании.

"В одно время была иллюзия в сфере других воздействий, вмешательства и т.д., привести к власти более склонного к отступлению перед Москвой кандидата. Сейчас в Москве решили, что вопрос смены власти в Украине можно решать только хирургическими методами, нежели терапевтическим воздействием на выборах", — говорит политолог.

По словам Пионтковского, военные действия произойдут в период президентской кампании.

"Вы уже в президентской кампании, так что можно сказать в течение этой кампании будут использованы такие средства чисто военного характера", — добавил он.

''Путин решился'': в России предупредили о возможной эскалации

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командование фейковой республики "ДНР" заявило о якобы подготовке Вооруженных сил Украины к наступлению.

По данным "разведки "ДНР", вдоль линии фронта украинская армия разместила большое количество сил и вооружения.

Читайте все новости по теме "українсько-російський конфлікт" на OBOZREVATEL.

Темы
українсько-російський конфліктРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Андрей ПионтковскийВладимир Путин
Место
Украина
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
в дупу Пионтковского, старческий маразм 80 ур.
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Питон Каа
Питон Каа
Конечно будет обострение. Ведь в результате Керченской провокации Порошенко достиг своей цели лишь частично. Президентские выборы пока не отменены, а выиграть их - шансов мало, тем более после недавно прошедших смотрин Тимошенко в США. А значит, чтобы сохранить власть, военное положение нужно продлевать, расширять и углублять, а для этого необходимо более масштабное действо, которое готовится сейчас на Донбассе.
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Питон Каа
Питон Каа
Ильчук Андрей, ты никогда ничего не пишешь по предложенной к комментированию теме, только ругаешься. Тебе нечего написать по причине отсутствия собственного мнения или просто жизнь у тебя настолько плоха, что кроме брани ничего в голову не приходит?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Питон Каа, оценки безыдейного подхуйлового племени как и их попытки назвать свой разбой приличным словом просто курам на смех, вы даже себе на кой вам совместно жить приличным образом объяснить не можете, нет за вами идеи, так что вашим фиглярством только людей смешить. А зазочете подохнуть - устроит, свинособака свинособачье смерть
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
улус орды Москва что ьы ни делала власти над народом Украины иметь не будет, у неё властвующей идеи нет, а власть хуйла как сосуда скорби полного нечистот может быть реализована лишь над животными, пока хуйла этого они не разорвут
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