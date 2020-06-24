Путин развязал войну, его можно судить по всем тяжелым статьям Уголовного кодекса РФ, – Шендерович

Президент России Владимир Путин должен предстать даже перед судом собственной страны за то, что развязал войну против Украины.

Такое мнение выразил российский писатель, драматург и публицист Виктор Шендерович в интервью народному депутату Украины от "Европейской солидарности" Алексею Гончаренко. Вместе с тем он отметил, что судить лидера страны-агрессора следует именно за вторжение в чужое государство, а не за политические решения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В случае с Путиным есть понятие военное преступление. Человек развязал войну. Это антиконституционно. Он нарушил наши законы. Путина и его команду можно судить по всем тяжелым статьям Уголовного кодекса. Для этого не требуется международного суда. Он нарушил огромное количество статей Уголовного кодекса нашего. Это другое дело. За политические решения суд мне не кажется корректным", – пояснил свою позицию Шендерович.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шендерович также заявил, что вернуть Крым Украине сможет заставить Россию только сильнейшее политическое или экономическое потрясение. Что касается военного варианта деоккупации полуострова, то его вероятность он оценил скептически.