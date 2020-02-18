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18 февраля • обновлено в 12:03
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Путин развязал адские бои на Донбассе: Порошенко призвал не верить России

3.9т
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Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что наступление русских войск в районе Золотого – это мир, который Владимир Зеленский увидел в глазах главы РФ Владимира Путина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, такой мир готов дать Украине Путин – с боями и жертвами.

"Сегодня в 5 утра утро началось с того, что в районе Новотошковского началось наступление российских войск с использованием крупнокалиберной артиллерии, 120-ти миллиметровых минометов. Есть первые жертвы. Это наверное тот мир, который увидели, когда заглянули в глаза Путину. Такой мир Путин готов предоставить Украине", – сказал Порошенко.

Путин развязал адские бои на Донбассе: Порошенко призвал не верить России

Он в очередной раз призвал не верить Путину.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы защитить Украину, защищать государство, укреплять армию, язык, укреплять нашу церковь, беречь наше движение в Европу, – добавил Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, в результате ожесточенных боев в Донбассе 18 февраля погиб один украинский военнослужащий, еще четверо ранены. По предварительной информации, жертв может быть больше.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Война на Донбассе Бой под Золотым
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Пороха - в Гетьманы !!! Клоуна - в *опу!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ну да...перед заседанием в ООН по Украине...кому это выгодно??
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Питон Каа
Питон Каа
Самый верный признак состоявшегося наступления Российской Армии на Украину - это тушки затоптанных насмерть ВСУ польских пограничников, а остальное все брехня, не верьте Порошенко, он провокатор.
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