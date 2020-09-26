Чаще всего, делая обзор российской прессы, ловишь себя на мысли о том, что названия материалов они берут из каких-то старых центральных газет совка тех времен, когда говорили, что в газете "Правда" нет известий, а в газете "Известия" – нет правды. Тем не менее, изредка там проскакивает нечто такое, что заслуживает внимания.

Мы вынуждены мониторить российскую прессу и потому – имеем представление о том, как она работает, и часто можно просто читать заглавия материалов одного и того же ресурса, чтобы понять, что там происходит и какие тенденции там наблюдаются прямо сейчас. Причем, это можно определить как по тому, что написано, так и по тому, что не написано.

Тем не менее, копаясь в этом всем, часто ловишь себя на мысли, что занимаешься примерно тем же самым, чем занимались два героя одной из пьес Леся Подервьянського, которых он объединил родом деятельности и назвал их – "дослідники калу". Поэтому мы не обращаем внимания на откровенные свалки и помойки политических новостей, а смотрим немного в сторону, где они обсуждают свои и мировые финансовые новости.

На одном из таких ресурсов вчера появилась заметка с названием редким и потому – бросающимся в глаза. Вот как они описывают ситуацию со своей национальной валютой, именно в заглавии материала:

"Рубль смыло оттоком капитала: Доллар превысил 78, евро дороже 91". Даже не погружаясь в суть этого материала, а оттолкнувшись только от его названия, уже можно говорить о многом. Например о том, что парой дней раньше некто Путин рассказывал сенаторам о том, что благодаря его личным усилиям и грамотной работе правительства, экономическая ситуация обрела стабильность и что по этому параметру, РФ оказалась более стойкой к пандемийному кризису, чем другие страны.

В общем, зная Путина, после такой речи многие на всякий случай стали закупать крупы, муку, соль, спички и далее – по обычной схеме. Ведь если бы он вообще ничего не говорил, то ушлый россиянин еще находился бы в раздумьях, мол "Йес тудей или еще не время?". А так, после такой содержательной речи с бравым тоном и яркими красками, тот же самый россиянин понял, что такая стабильность скорее всего означает, что надвигается "стабилиздец", поскольку такое уже было неоднократно.

И в общем, если опять же не погружаться в тексты самих материалов, а просто бродить по названиям статей, то обязательно пришлось бы споткнуться о такой заголовок: "Россия проела "теневые" резервы: Банки столкнулись с нехваткой валюты". После этого, вспоминается то, что было совсем недавно и картина "стабильности" начинает приобретать реальные очертания.

Достаточно вспомнить то, к чему привел "нефтяной маневр" Путина и как его пришлось преодолевать. Ведь на самом деле, в какой-то момент валютные поступления от экспорта нефти и газа практически прекратились, а потом восстановились лишь частично.

Понятно, что рубль начал падать так, что если бы его искусственно не стали удерживать, то сегодня он бы имел трехзначные показатели как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. А удерживать можно только за счет продажи валюты, которая была накоплена в более тучные времена. И вот, судя по заглавию, с валютой стало совсем плохо и грубо говоря, активно поддерживать рубль мощными интервенциями стало просто нечем.

По сути, выступая перед сенаторами, Путин сказал о том, что усилия по стабилизации экономики и национальной валюты, в принципе, удержали видимые показатели примерно на прежнем уровне, но это уже остается в прошлом и наступают совсем другие времена. Те, кто умеют читать между строк и понимают правительственный новояз, сделали свои выводы и просигнализировали всем, кому нужно о том, что из этой страны пора валить.

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