Путин рад: экс-посол США в России пояснил "вмешательство" Украины в выборы

Обвинения Украины в том, что она якобы вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году, были сфабрикованы россиянами и не имеют никаких конкретных доказательств.

Об этом заявил бывший посол США в РФ Джон Хантсман. По его словам, российский президент Владимир Путин рад появлению "ничем не обоснованной теории заговора", передает CNN.

"Он, вероятно, радуется тому, что весь мир говорит о чем-то, к чему он может быть причастен. Таким образом они действуют в Москве, пытаясь посеять семена раздора между США и Киевом", – подчеркнул посол.

Отмечается, что сенатский комитет по разведке изучал обвинения Украины во вмешательстве в выборы в 2016-м, однако не нашел этому никаких доказательств.

Хантсман уверен, что в американские выборы вмешивалась именно Россия. По его словам, на аналогичные действия Кремль может решиться и на выборах в 2020 году.

"Давайте просто скажем, что имеются возможности нанести ущерб нашему наиболее ценному демократическому институту… Нам нужно быть готовыми к этом, и я не знаю, готовы ли мы", – добавил Хантсман.

В США опровергли вмешательство Украины в выборы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший советник Дональда Трампа Фиона Хилл заявила, что информация о возможном вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году является фейком, разработанным и распространенным российскими спецслужбами.

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