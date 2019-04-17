"Путин против Порошенко": профессор озвучил шесть причин не голосовать за Зеленского

Профессор кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузьо убежден, что во втором туре выборов президента украинцы выбирают между Петром Порошенко и лидером России Владимиром Путиным.

Об этом идет речь в его блоге на LB.ua. По словам Кузьо, Путин якобы воспринимает Владимира Зеленского как "шанс остановить европеизацию и дерусификацию Украины".

При этом ранее сам Зеленский неоднократно заявлял, что считает Россию агрессором и выступает за вступление Украины в ЕС и НАТО. Тем не менее, Кузьо уверен, что "Путин ненавидит Порошенко, поскольку считает его помехой для возвращения Украины в лоно России".

Профессор перечислил шесть причин, согласно которым, по его мнению, Россия желает Зеленскому победы на президентских выборах.

"Во-первых, предвыборная платформа Порошенко "Армия, язык, вера" основывается на украинских патриотических чувствах. Если Леонид Кравчук вывел Украину из СССР, получив независимость в 1991 году, Порошенко помогает Украине выйти из "русского мира".

Во-вторых, Путин не доверяет Порошенко, чтобы заключить с ним любую сделку, ведь понимает, что Порошенко (в отличие от Зеленского сегодня, а также Тимошенко и Бойко ранее) не согласится на капитуляцию Украины. Лишь 15% украинский согласились бы уступить всем требованиям Путина, чтобы установить мир любой ценой, однако три четверти их сограждан не готовы к этому.

В-третьих, Украина уже закрыла многочисленные каналы влияния российской мягкой силы и благодаря получению православной автокефалии сможет избавиться духовного влияния России. Образование Православной церкви Украины является не менее важным событием, чем провозглашение Акта о независимости 1991 года.

В-четвертых, духовную самостоятельность дополнила психологическая независимость от наследства советского коммунистического тоталитаризма. Политика декоммунизации стала важным шагом на пути к разрушению установок "Homo Sovieticus" и нивелирования влияния советского наследия на мировоззрение украинский.

В-пятых, Порошенко инициировал изменения в Конституцию, которые закрепили стремление Украины присоединиться к НАТО и ЕС.

В-шестых, военная политика Порошенко позволила построить армию, которая по своему могуществу находится на одном уровне с вооруженными силами Польши и Канады, что значительно снизило вероятность российского военного вторжения. Даже если такое вторжение произойдет, оно будет стоить России очень дорого. Украинскую армию превратили в вооруженные силы, в которых ведущую роль играют контрактники, а призывников не отправляйте на передовую", - считает Кузьо.

Владимир Путин и Петр Порошенко Фото: EPA/UPG

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, рейтинг Зеленского почти в три раза больше, чем у Порошенко. За новоиспеченного политика готовы проголосовать 72,2% избирателей.

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