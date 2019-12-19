Несмотря на недавние переговоры в нормандском формате и подписание Украиной формулы Штайнмайера, люди Суркова открыто говорят, что никакой реинтеграции ОРДЛО в Украину не будет.

Обещают воевать дальше и привычно грозят дойти до Киева.

К примеру, приближённый к Суркову Александр Бородай утверждает, что украинский флаг в Донецк никогда уже не вернётся, что б там не обещали на дипломатических встречах. А сам Сурков на недавней встрече с полевыми командирами боевиков "ДНР" уверял, что Зеленский недоговороспособен, и что ОРДЛО под контроль Украине не отдадут.

Какой смысл в такой ситуации вообще о чем-то говорить с РФ - не ясно. Своих намерений продолжать войну там никто не скрывает.

Пять лет россияне возлагали ответственность за войну на Порошенко. Якобы тому война была выгодна, поэтому он специально не хотел ее закончить. Теперь никакого Порошенко нет, но воинственная риторика сурковских боевиков после смены власти в Украине не поменялась.

Теперь у них уже и Зеленский плохой. Что в очередной раз доказывает: проблема не в конкретном украинском президенте. Москва в принципе хочет уничтожить украинский суверенитет. И война будет продолжаться независимо от того, какая будет фамилия у украинского гаранта.

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