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3 мая • обновлено в 02:09
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Путин продолжает раздавать паспорта на Донбассе: дипломат раскрыл коварный замысел

5.7т
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На Донбассе продолжается раздача российских паспортов, чтобы потом Москва могла использовать наличие "россиян" для сохранения контроля над территорией.

Такое заявление 30 апреля сделал постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цимбалюк, передает "Укринформ".

Путин продолжает раздавать паспорта на Донбассе: дипломат раскрыл коварный замысел

depo.ua

"Россия продолжает раздавать паспорта жителям оккупированных районов Донбасса для того, чтобы использовать российских граждан в качестве повода для сохранения своего контроля над соответствующей территорией", - отметил он.

Цимбалюк отметил поправки в российское законодательство, принятые недавно, отменили уплату для заявителей, которые хотят оформить паспорт. Также отменено требование пятилетнего постоянного проживания в РФ для всех граждан Украины и других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госдума России приняла в первом чтении и в целом закон, который упрощает получение российских паспортов жителями террористических "Л/ДНР".

В частности, документ освобождает от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ людей, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и подавших заявления в упрощенном порядке.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Тег
Россия - страна-агрессор
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Путин продолжает ... А что в это время предпринимает Украина ? А Украина тоже продолжает: пропуска, блокады, невыплаты соцгарантий и т.д. Это такой способ вернуть оккупированные территории ? Браво ! Остап Бендер отдыхает !
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?, // Если Украина станет для ОРДЛО, как в свое время ФРГ для ГДР, то любое количество паспортов РФ не будет иметь значение. И хорошо бы посчитать паспорта РФ у нардепов в Раде.
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Да, и Путина мы сделали ! Это бесспорно !
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Надо же. Только когда увидела фамилию Цибалюк, только тогда вспомнила про вашего ypoдца. Он как, по прежнему в Москве сидит? Xepoй. И вируса то не боится. Что угодно, лишь бы на Украину не возвращаться.
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