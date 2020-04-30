Путин продолжает раздавать паспорта на Донбассе: дипломат раскрыл коварный замысел

На Донбассе продолжается раздача российских паспортов, чтобы потом Москва могла использовать наличие "россиян" для сохранения контроля над территорией.

Такое заявление 30 апреля сделал постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цимбалюк, передает "Укринформ".

depo.ua

"Россия продолжает раздавать паспорта жителям оккупированных районов Донбасса для того, чтобы использовать российских граждан в качестве повода для сохранения своего контроля над соответствующей территорией", - отметил он.

Цимбалюк отметил поправки в российское законодательство, принятые недавно, отменили уплату для заявителей, которые хотят оформить паспорт. Также отменено требование пятилетнего постоянного проживания в РФ для всех граждан Украины и других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госдума России приняла в первом чтении и в целом закон, который упрощает получение российских паспортов жителями террористических "Л/ДНР".

В частности, документ освобождает от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ людей, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и подавших заявления в упрощенном порядке.

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