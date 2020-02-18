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19 февраля • обновлено в 00:14
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Путин, прочь! Эстония поддержала Зеленского и ярко разгромила Россию на Совбезе ООН

2.2т
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Эстония выразила поддержку независимости Украины, обвинив Россию в регулярном нарушении прекращения огня на Донбассе.

Представитель Эстонии Свен Юргенсон на заседании Совбеза ООН 18 февраля призвал агрессора уйти из Украины, подчеркнув, что РФ является угрозой для всего мира. Также он вспомнил о незаконной аннексии Крыма и причастности Кремля к крушению пассажирского лайнера на Донбассе.

"Действия России в Украине представляют угрозу международному миру и безопасности. Призываем РФ полностью выполнять обязательства по Минских соглашениях, незамедлительно вывести вооруженные силы из Украины и прекратить оказывать политическую, финансовую и военную поддержку российским марионеткам на Донбассе", – заявил Юргенсон.

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"Мы даем высокую оценку усилиям Зеленского и смелым действиям, в частности, обмену пленными, разведению войск в трех районах и восстановлении моста в Станице Луганской", – добавил он.

Свен Юргенсон

Свен Юргенсон

Как писал OBOZREVATEL, представитель РФ Василий Небензя взял слово на заседании Совбеза ООН, обвинив Украину в русофобии, раскритиковав Запад и заявив, что стороной конфликта является не Россия, а "республики Донбасса".

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Тег
Совбез ООН
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