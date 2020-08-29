Путин признал результаты выборов в Беларуси

Президент Владимир Путин подтвердил, что Россия признает результаты выборы в Беларуси. Таким образом согласившись, что победу одержал Александр Лукашенко, который находился на посту главы государства пять сроков подряд.

В интервью на телеканале "Россия 1" Путин заявил, что есть основания сомневаться в абсолютной честности тех, кто не согласен с результатами выборов в Беларуси.

"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ.... Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов", – сказал он.

Президент России отметил, что все происходящее в Беларуси является исключительно внутренним делом соседей.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Но нам, безусловно, небезразлично, что там происходит", – добавил Путин.

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал принятие первой президентской присяги под бело-красно-белым флагом, заявив, что сейчас оппозиция использует этот атрибут вместе с портретами Адольфа Гитлера.

Отметим, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!