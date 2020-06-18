Путин пригрозил ухудшением отношений из-за слов Зеленского о "фашистском" СССР

Юрий Сергиенко Политика 22:06, 18.06.2020

Президент России Владимир Путин негативно высказался о заявлении украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот сравнил СССР с фашистской Германией.

В интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" российский лидер сказал, что это плохо скажется на двусторонних отношениях стран, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича (Зеленского), ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", – сказал Путин

Напомним, что в январе во время визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СССР ответственна за развязывание Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.

Как сообщал OBOZREVATEL, больше половины украинцев считают, что за начало Второй мировой войны несут ответственность СССР и Германия.

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