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Путин приготовил новую подлость в Крыму – украинский офицер

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Президент России Владимир Путин может в день ВМФ РФ посетить аннексированный Крым, чтобы продемонстрировать свою поддержку местной "пятой колонне".

Об этом заявил в эфире ObozTV капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

Комментируя намерение России праздновать День морского флота в Севастополе, Лупаков заявил: "Оккупант что хочет, то и делает. Для того и оккупировал территории, чтобы делать что хочет. Но показывать ему в принципе нечего и хвастаться нечем. Кроме четырех новых подлодок, которые он завел туда, все остальное старое. Пусть металлолом показывают".

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На вопрос, можно ли ожидать приезда Путина, украинский офицер заявил: "Я думаю, что приедет, потому что уровень наглости... Предвидеть его невозможно. Уровень подлости у них не ограничен, потому я думаю, что и в этот раз ради того, чтобы сделать подлянку, он приедет".

По мнению Лупакова, больше ничего в Крыму Путин сделать не может, "потому что уровень бюджета России ему не позволяет делать".

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"А показать, что он лично приехал поддержать свою "пятую колонну" на оккупированные земли – думаю, что эту подлянку он сделает", - добавил он.

При этом, считает офицер, россияне во время парада "вряд ли будут какие-то подлости делать больше, чем сам факт празднования в Севастополе".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин публично признался, что незаконный "референдум" в Крыму организовала Россия.

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Темы
Прямая трансляцияАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтЭфиры Oboz TV
Персоны
Владимир ПутинЕвгений Лупаков
Место
Украина
Объект
Крым
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Николаев Олег
Николаев Олег
"5-я колонна" - в политической фразеологии и журналистике это словосочетание активно употребляется по отношению к различным типам внутреннего противника. Кому там Путин поддержку готовит?
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Igraev Alex
Igraev Alex
Что это за выплеск попаболи?)))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Интересно, это хитромудрый иксперд специально несёт околесицу для своей заведомо тупой аудитории, или он такой же тупой и вправду верит, что тут в Крыму все за Украину и лишь небольшая 5я колонна за РФ и Путина?
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Николаев Олег
Николаев Олег
Крым Андрей, они реально верят, что жители Крыма за Украину, читают вирши Лины Костенко, на видеомагнитофоне смотрят до дыр кассеты с Дидом Панасом "На Добранич Диты", та тихэсэнько так тэмнымы ночамы спивають Щеневмерлу.
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