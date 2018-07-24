Путин приготовил новую подлость в Крыму – украинский офицер

Президент России Владимир Путин может в день ВМФ РФ посетить аннексированный Крым, чтобы продемонстрировать свою поддержку местной "пятой колонне".

Об этом заявил в эфире ObozTV капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

Комментируя намерение России праздновать День морского флота в Севастополе, Лупаков заявил: "Оккупант что хочет, то и делает. Для того и оккупировал территории, чтобы делать что хочет. Но показывать ему в принципе нечего и хвастаться нечем. Кроме четырех новых подлодок, которые он завел туда, все остальное старое. Пусть металлолом показывают".

На вопрос, можно ли ожидать приезда Путина, украинский офицер заявил: "Я думаю, что приедет, потому что уровень наглости... Предвидеть его невозможно. Уровень подлости у них не ограничен, потому я думаю, что и в этот раз ради того, чтобы сделать подлянку, он приедет".

По мнению Лупакова, больше ничего в Крыму Путин сделать не может, "потому что уровень бюджета России ему не позволяет делать".

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"А показать, что он лично приехал поддержать свою "пятую колонну" на оккупированные земли – думаю, что эту подлянку он сделает", - добавил он.

При этом, считает офицер, россияне во время парада "вряд ли будут какие-то подлости делать больше, чем сам факт празднования в Севастополе".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин публично признался, что незаконный "референдум" в Крыму организовала Россия.