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21 февраля • обновлено в 11:44
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Турчинов назвал Путина преступником и пожелал ответить за все грехи

2.5т
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Президент России Владимир Путин совершил преступления против Украины и в будущем должен ответить за них.

Такое заявление сделал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире программы "Антиподы" с Сергеем Ивановым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
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Александр Турчинов

Александр Турчинов

Скриншот с видео

В частности, ведущий спросил: если бы в мире существовала абсолютная справедливость, какой судьбы он хотел бы для российского президента.

Турчинов ответил коротко: "Я считаю, что Путин является преступником и он должен отвечать за свои преступления!".

Как сообщал OBOZREVATEL, Турчинов признался, что после сообщения о смерти террориста "ДНР" Арсена Павлова ("Моторола") "поставил себе галочку".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Александр Турчинов Владимир Путин
Место
Украина
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Куриная ж.опа будет повешена
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Чувак, организовавший гос.п е р е в о р о т на м а й д а н е, самовольно занявший пост президента Украины, отправивший армию против своих жителей на Донбассе и развязавший г р а ж д а н с к у ю в о й н у не должен гавкать. Он должен висеть на м а й д а н е с табличкой "ПРЕДАТЕЛЬ", прибитой на лбу.
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl, короче Путина и Турчинова в одну тюрьму
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