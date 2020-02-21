Президент России Владимир Путин совершил преступления против Украины и в будущем должен ответить за них.

Такое заявление сделал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире программы "Антиподы" с Сергеем Ивановым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Александр Турчинов Скриншот с видео

В частности, ведущий спросил: если бы в мире существовала абсолютная справедливость, какой судьбы он хотел бы для российского президента.

Турчинов ответил коротко: "Я считаю, что Путин является преступником и он должен отвечать за свои преступления!".

Как сообщал OBOZREVATEL, Турчинов признался, что после сообщения о смерти террориста "ДНР" Арсена Павлова ("Моторола") "поставил себе галочку".

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