Президент России Владимир Путин совершил преступления против Украины и в будущем должен ответить за них.
Такое заявление сделал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире программы "Антиподы" с Сергеем Ивановым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Александр Турчинов
Скриншот с видео
В частности, ведущий спросил: если бы в мире существовала абсолютная справедливость, какой судьбы он хотел бы для российского президента.
Турчинов ответил коротко: "Я считаю, что Путин является преступником и он должен отвечать за свои преступления!".
Как сообщал OBOZREVATEL, Турчинов признался, что после сообщения о смерти террориста "ДНР" Арсена Павлова ("Моторола") "поставил себе галочку".
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