Путин позовет Зеленского в Москву: что известно

Москва направит приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на празднование юбилея Победы в 2020 году.

Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, пишут "РИА Новости".

Отметим, празднование будет посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Путин позовет Зеленского в Москву

Кроме того, стало известно, что аналогичное приглашение уже направлено президенту США Дональду Трампу, однако ответ в Белом Доме пока не дали. Среди подтвердивших участие — президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ушаков также высказался о возможном саммите "нормандского формата".

"Появлялись различные байки, что саммит пройдет в ближайшее время, но с нами, с Россией, которая является участников этого формата, никто это не согласовывал. Это обсуждалось на переговорах с Макроном,Меркель, возможность проведения этого саммита. С нашей стороны всегда проявлялась готовность к работе в этом формате, но мы так же очень четко говорим о том, что саммит надо тщательно подготовить, знать по крайней мере на какой возможный результат выходить", – отметил он.

Юрий Ушаков ruspekh.ru

"До этого саммита украинская сторона должна выполнить, по крайней мере начать выполнять свою домашнюю работу по реализации минского комплекса мер в контексте реализации решений нормандского саммита 15-16 гг. Мы не хотим , чтобы саммит был для галочки, а дал реальный результат", – заявил Ушаков.

Новость обновляется.Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает идею проведения саммита в "нормандском формате" в ближайшее время, однако настаивает на важности получения результатов от такой встречи.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!