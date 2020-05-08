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8 мая • обновлено в 13:21
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Путин поздравил украинцев с Днем победы: Зеленского проигнорировал

3.8т
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Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания народам Украины и Грузии, а также других государств по случаю 75-й годовщины победы во Второй мировой войне.

В нем он вспомнил президентов нескольких стран, при этом проигнорировал украинского президента Владимира Зеленского, который якобы "вышел из доверия" российского лидера. Об этом сообщает пресс-служба главы РФ.

"Священный долг нынешних поколений – навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов", – заявил Путин.

Путин поздравил украинцев с Днем победы: Зеленского проигнорировал

Он передал всем ветеранам войны, "партизанам и труженикам тыла искренние слова благодарности", а также пожелал доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Помимо этого, аналогичное обращение он адресовал также лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, народам Грузии и Украины, руководству и народам Великобритании, США и Франции.

В приветственном послании Путин отдельно обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президентам США Дональду Трампу и Франции Эммануэлю Макрону. При этом приветствие главы РФ не было адресовано президентам, а только народам Грузии и Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина должна добиться, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию 9 мая на 75-летие победы во Второй мировой войне, перед Москвой приехали в Киев.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Вторая мировая война
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
политика
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Комментарии
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Галицький Данило
Галицький Данило
А нас рать!!! На его 3.1здавления.
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Галицький Данило
Галицький Данило
А народу Германии и фрау Меркель, геру Шрёдеру и прочим любителям потока-2 не хватило пряников, ну тогда шагай на север со своим потоком, труженик бункера. Путлер капут!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, вы не обижайтесь, но вашему президенту даже руку подать противно...
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Zhikharev Dmitry, что там руку, пнють и то отвратно
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