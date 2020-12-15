Путин поздравил Байдена с победой на выборах в США

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Он направил ему поздравительную телеграмму, сообщает пресс-служба Кремля. Путин пожелал Байдену успехов и заявил, что "готов к взаимодействию и контактам".

"В телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", – говорится в сообщении.

Путин написал, что "с учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, коллегия выборщиков США утвердила победу избранного президента-демократа Джо Байдена на выборах главы государства. Байден получил 306 голосов при необходимых для победы 270 голосах. Трамп набрал 232 голоса.