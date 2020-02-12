Путин повышал голос: Порошенко рассказал о самой ужасной ночи в жизни

Ночь переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Минске 12 февраля 2015 года стала для пятого президента Украины Петра Порошенко самой ужасной в жизни.

Об этом политик вспомнил в годовщину подписания так называемых вторых Минских соглашений, передает "Украинская правда". Он поделился воспоминаниями о тяжелых и затяжных переговорах, которые решили судьбу Украины.

Накануне встречи террористы обстреляли украинский Краматорск, в результате чего погибли 17 человек.

"В душе Путина, судя по его поведению, Краматорская трагедия не коснулась ни струны. Впоследствии Франсуа Олланд напишет, как "много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга". Да, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Однако решающая для того, чтобы стреножить агрессора", – рассказал Порошенко.

Он добавил, что Украина стояла на своем и не шла на уступки Путину, который требовал, чтобы ВСУ сложили оружие.

"Мы четко заявили, что окружения нет, а наши оружие не сложат. Но для того, чтобы убедить в этом всех участников встречи, на некоторое время украинская делегация переместилась в отдельное помещение. Оттуда, через линию закрытой связи, мы коммуницировали с Генеральным штабом. В конце концов получили четкое сообщение, что наши держат оборону по линии, определенной в Минске 19 сентября 2014, и окружение не допустят", – рассказал Порошенко.

Он добавил, что Путин тянул время для того, чтобы украинские воины были окружены и уничтожены, или, в лучшем случае, разоружены и попали в плен.

Благодаря стойкости Украины и европейских союзников, результатом переговоров стало прекращение огня российскими наемниками с 15 февраля.

"Показательная деталь. Путину хватило каких-то десяти минут, чтобы приструнить своих марионеток, которые вдруг начали делать вид, будто не согласны с уже согласованным лидерами четверки проектом", – вспомнил Порошенко.

По его словам, главное, что дали Украине Минские соглашения – это драгоценное время для системного развития армии.

"Не имея ресурса преодолеть Россию в военном плане, мы тогда переиграли ее дипломатически и тем самым спасли Украину. Благодаря мужеству наших воинов под Дебальцево и на других участках фронта", – подытожил Порошенко.

Переговоры в Минске Forbes

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд в книге своих воспоминаний рассказал о том, как проходили переговоры "нормандской четверки" в Минске в феврале 2015 года.

Президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенные тона, а глава Кремля прямо угрожал и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские на Донбассе.

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