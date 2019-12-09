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9 декабря • обновлено в 23:55
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Путин поставил Зеленскому ультиматум: первые подробности о договорённостях "нормандской встречи"

44.4т
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели жесткие переговоры по Донбассу.

Как передает OBOZREVATEL, в кулуарах "нормандского саммита" распространяется информация, что Путин настаивал сперва на проведении выборов на Донбассе, и лишь потом возвращение Украине контроля над границей.

Однако Зеленский не согласился с таким предложением.

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Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

Кроме того, как стало известно OBOZREVATEL, после "нормандского саммита" делегации четырех стран занялись подготовкой документа, который неофициально назвали "Минск-3". С украинской стороны над текстом работали глава СБУ Иван Баканов, первый помощник президента Сергей Шефир, заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко и глава МВД Арсен Аваков.

Кабинки для подготовки документов

Кабинки для подготовки документов

Также стало известно, что Зеленский и Путин договорились об обмене пленными до Нового года по формуле "все на всех".

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин также провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом на "нормандском саммите" украинский президент не пожал руку агрессору.

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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Николаев Олег
Николаев Олег
Кто в кулуарах что-то сельским журналистам расскажет? Высосали из пальца, всё равно ответственности никакой. Ври что вздумается.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Селючье теперь любую статью о Нормандском формате заканчивает липой о том, что Зе якобы не пожал руку "ахрессару". Пэрэмога дня, епте!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Yoshi Hamato, моя историческая Родина это Латвия. А вообще, не твоё собачье дело, где я живу. Сиди в своей нищей Салоедии и не пукай.
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Yoshi Hamato
Yoshi Hamato
Кристина Стефанова, латышская ватница, фиолетовая корка, почему не на исторической родине в Репоедии?
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van Dijk Max
van Dijk Max
ну дети все верят в деда мороза
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вертеловский Сергей, Украина.данные 2016г.сельское население: 13 244 724 человека (31,1 %). И ты хочешь сказать, что у трети населения в мазанках на хуторах есть канализация и туалеты в мазанках? Кастрюли такие потешные, когда блеют про уличные туалеты)
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
van Dijk Max, Этот дед не построит канализацию в стране северных козликов.
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