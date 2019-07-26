Путин помог Зеленскому: Слава Рабинович предупредил Украину об опасности

Победа на президентских выборах Владимира Зеленского не обошлась без влияния Кремля.

Такое мнение выразил российский финансист и блогер Слава Рабинович, передает "Апостроф". Он добавил, что если Зеленский не воспользуется презумпцией доверия, дело дойдет до импичмента.

"Зеленский пользуется презумпцией доверия, чтобы провести те необходимые реформы, которые не успел или не смог провести Петр Порошенко. Все инструменты для этого у него есть. Но таким образом президент Зеленский взял на себя фактически единоличную ответственность за все то, что он сделает или не сделает в течение своего президентского срока", – заявил Рабинович.

Он добавил, что скорее всего, у Путина действительно была программа влияния на украинские выборы. И если не целиком, то частично она увенчалась успехом.

"Отсутствие внятной предвыборной программы у Зеленского; успех партии, которая создалась на основе телесериала, прохождение в Раду некомпетентных людей; второй результат у фракции путинских агентов - это все называется вмешательством в выборы, к которому Путин приложил руку", – считает Рабинович.

По его словам, Россия около 20 лет назад проходила сценарий, по которому в Думу попали совершенно непрофессиональные люди.

"Например, борец Александр Карелин – он до сих пор сидит в Думе. И бог знает, кого там нет. Получается, что в этом смысле Украина отстала от России на 20 лет и взяла самый идиотский вредоносный российский опыт", – отметил эксперт.

Рабинович при этом считает, что Зеленский может не дотянуть до окончания срока.

"Если Зеленский не воспользуется презумпцией доверия, то, во-первых, из его фракции может выйти большое количество депутатов, и он потеряет большинство. Во-вторых, может начаться процесс импичмента. В-третьих, у свободных украинцев всегда в запасе есть механизмы выхода на улицу и смены власти не на выборах. И самый цивилизованный мирный сценарий - просто смена президента по окончании пятилетнего срока", – подытожил Рабинович.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Павел Казарин рассказал, что после парламентских выборов в Украине фактически исчезла система сдержек и противовесов. Полную власть в стране получил президент Владимир Зеленский.

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