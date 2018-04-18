Путин пойдет в наступление: озвучен тревожный прогноз для Украины

Если глава России Владимир Путин потерпит поражение в Сирии, он может устроить последний "пшик" и пойти в наступление.

Причем ожидать наступления можно по всем фронтам: экономическому, финансовому, информационному и т.д., считает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает "Апостроф".

"Россию начнут давить, чтобы она в конечном итоге пришла в те границы, из которых вышла. И тут может быть две ситуации: или Россия пойдет на компромисс по Донбассу и Крыму, или Путин обозлится еще больше и устроит последний пшик. То есть начнет какое-то наступление", - пояснил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее журналист пояснил, чем аукнется Украине удар по Сирии.