Невеста моложе на 25 лет: раскрыты планы Путина на свадьбу в Европе

Президент РФ Владимир Путин может посетить свадьбу экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, которая произойдет в октябре 2018.

Такие слухи начали распространять сразу после встречи Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и его посещения свадебной церемонии главы МИД Австрии. Как написало немецкое издание Bild, помимо Путина туда приглашен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Известно, что избранницей 74-летнего немецкого политика является 49-летняя переводчица из Южной Кореи Ким Со Ен. Именно к ним в Берлин в день бракосочетания, по слухам, и должен прилететь Путин.

Ким Со Ен и Герхард Шредер

Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков информацию о таком визите опровергает.

"Пока таких планов нет. Разговоров не было", ― заявил Песков.

Как писал OBOZREVATEL, сеть подняла Путина на смех после публикации видео со свадьба в Австрии.