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Невеста моложе на 25 лет: раскрыты планы Путина на свадьбу в Европе

22.2тЧитать новость на украинском

Президент РФ Владимир Путин может посетить свадьбу экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, которая произойдет в октябре 2018.

Такие слухи начали распространять сразу после встречи Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и его посещения свадебной церемонии главы МИД Австрии. Как написало немецкое издание Bild, помимо Путина туда приглашен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Известно, что избранницей 74-летнего немецкого политика является 49-летняя переводчица из Южной Кореи Ким Со Ен. Именно к ним в Берлин в день бракосочетания, по слухам, и должен прилететь Путин.

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Ким Со Ен и Герхард Шредер

Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков информацию о таком визите опровергает.

"Пока таких планов нет. Разговоров не было", ― заявил Песков.

Как писал OBOZREVATEL, сеть подняла Путина на смех после публикации видео со свадьба в Австрии.

Персоны
Владимир ПутинГерхард Шредер
Место
Россия
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
На своей странице в Facebook Кухар заявил, что Украина должна ввести «срочные санкции» против Австрии. По его словам, приглашение на свадьбу президента «страны-агрессора» является знаком дружбы и одобрения. Он призвал Киев ответить не стесняясь, чтобы «история запомнилась». В частности, украинский журналист предлагает устроить проверки всех австрийских компаний, работающих в его стране; «вышвырнуть» компании Австрии и связанные с ними фирмы из всех торгов и тендеров; «по три раза в день» задерживать автомобили австрийских граждан «для проверки на угон»; отменить контракты на поставку сырья австрийским или связанных с ними компаниям; провести военные учения в Закарпатье «со сценарием глубокого рейда и штурма столицы Австрии», а также «случайно» нарушать воздушные границы Австрии военными самолетами.
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
На своей странице в Facebook Кухар заявил, что Украина должна ввести «срочные санкции» против Австрии. По его словам, приглашение на свадьбу президента «страны-агрессора» является знаком дружбы и одобрения. Он призвал Киев ответить не стесняясь, чтобы «история запомнилась». В частности, украинский журналист предлагает устроить проверки всех австрийских компаний, работающих в его стране; «вышвырнуть» компании Австрии и связанные с ними фирмы из всех торгов и тендеров; «по три раза в день» задерживать автомобили австрийских граждан «для проверки на угон»; отменить контракты на поставку сырья австрийским или связанных с ними компаниям; провести военные учения в Закарпатье «со сценарием глубокого рейда и штурма столицы Австрии», а также «случайно» нарушать воздушные границы Австрии военными самолетами.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Почему Порошенку никогда, никуда не приглашают??? Обидно!
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Tkachenko Oleg
Tkachenko Oleg
Шмурдяк Тарас, Он и так оттуда не вылазит ) Еще и на свадьбах зарабатывать) Пусть путинг развлекает бюргеров)
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