"Язык не поворачивается": Путин поделился впечатлениями о Зеленском

Президент России Владимир Путин ответил на пресс-конференции на вопрос о том, как относится к лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

Он отметил, что не хочет никому давать оценки, поскольку это некорректно и у него не поворачивается язык это делать. Он предложил оценивать исключительно исторических деятелей.

"Некорректно отвечать на вопросы, давая характеристики своим коллегам. Я даже ушедшим с постов лидерам стран не даю их. У каждого есть плюсы и минусы", – сказал президент РФ.

Владимир Путин Скриншот видео

Также Путин отметил, что если определенные люди стали лидерами стран, значит, они прошли "какой-то отбор".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин говорил, что Зеленский хочет изменить ситуацию в Украине к лучшему. Он отметил, что реальные шаги по разведению сил и средств на Донбассе были сделаны, а также назвал президента Украины симпатичным человеком.

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