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19 декабря • обновлено в 13:10
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"Язык не поворачивается": Путин поделился впечатлениями о Зеленском

6.5т
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Президент России Владимир Путин ответил на пресс-конференции на вопрос о том, как относится к лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

Он отметил, что не хочет никому давать оценки, поскольку это некорректно и у него не поворачивается язык это делать. Он предложил оценивать исключительно исторических деятелей.

"Некорректно отвечать на вопросы, давая характеристики своим коллегам. Я даже ушедшим с постов лидерам стран не даю их. У каждого есть плюсы и минусы", – сказал президент РФ.

Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот видео

Также Путин отметил, что если определенные люди стали лидерами стран, значит, они прошли "какой-то отбор".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин говорил, что Зеленский хочет изменить ситуацию в Украине к лучшему. Он отметил, что реальные шаги по разведению сил и средств на Донбассе были сделаны, а также назвал президента Украины симпатичным человеком.

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Читайте все новости по теме "Пресс-конференция Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Пресс-конференция Путина
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Чернявые вы не славяне
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Вы чё там, рахули, не отрываетесь от РосТВ? Оперативно вы подслушиваете "врагов" ...
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Татарин Емеля
Татарин Емеля
Ще не вмерла, Не, это хуторяне от радиоточек оторваться не могут
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