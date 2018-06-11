"Путин сказал Украине готовиться": международник объяснил, чего ждать от прямых угроз России

Президент России Владимир Путин фактически открытым текстом заявил о подготовке военной эскалации в Украине.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко, комментируя очередную прямую линию президента РФ.

"Когда была прямая линия, никем не уважаемый Захар Прилепин (российский писатель, сторонник террористов "ДНР" – ред.) спросил, будет ли Россия поддерживать "ДНР" и "ЛНР". Путин ответил - конечно будет", - напомнил эксперт-международник.

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Кравченко напомнил также, что Путин пригрозил "тяжелыми последствиями для украинской государственности" в случае возможного наступления ВСУ на Донбассе.

"Он сказал, что если Украина будет это делать, это будет грозить государственности страны. Это прямая угроза, и Путин фактически нам сказал готовиться", - отметил эксперт.

"У нас электоральный цикл. Вспомните историю с Савченко (арест нардепа Надежды Савченко по подозрению в подготовке госпереворота – ред.). Глава СБУ Василий Грицак рассказывает о складах оружия, которые найдены. Возможно есть и те, которые не найдены. Россия готовится к военной эскалации в середине нашей страны с попыткой повалить власть. С точки зрения их пропаганды, у нас тут нацисты и фашисты, хунта. Они тщательно готовятся. На такие тезисы мало кто обращает внимание, но это прямая угроза нашей государственности", - подчеркнул Кравченко.

Как сообщал ObozTV, эксперт-международник Валерий Кравченко также рассказал, где в Украине есть предпосылки для нового всплеска сепаратизма.