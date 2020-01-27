Путин переходит к плану "Б" в Украине: военный эксперт объяснил отставку Суркова

Увольнение Владислава Суркова, который контролировал "украинское направление", приведет к попыткам вернуть оккупированную Россией часть Донбасса обратно Украине.

Об этом изданию "Апостроф" рассказал военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

По мнению эксперта, отставка помощника Владимира Путина Владислава Суркова, который считался "куратором Донбасса" и пытался заморозить конфликт, не повлияет на ход переговоров между Россией и Украиной, но изменит методы и формы агрессии оккупанта. Если Сурков был сторонником заморозки конфликта, то пришедшие ему на смену личности и структуры будут пытаться вернуть "метастазу ОРДЛО обратно в Украину".

Вячеслав Сурков Комерссант

Огонь вдоль линии соприкосновения на Донбассе вряд ли прекратится, а принуждать Россию к миру по-прежнему можно будет только санкциями и международным политическим давлением. Возможны различные мероприятия для зарубежной аудитории, которые будут пытаться убедить мир, что война на Донбассе – это внутренний конфликт. По мнению военного обозревателя, смена "куратора" повлияет только на то, кто будет контролировать финансовые потоки из России, которые питают группировки "ЛДНР".

"В отличие от аннексированного Крыма, с точки зрения россиян, Донбасс можно грабить, ведь он ничейный", – цитирует издание военного эксперта, объясняя причину соперничества между кремлёвскими структурами.

"На финишную прямую данная борьба вышла летом 2019 года, когда Путин начал осознавать (и то далеко не в полном объёме) степень провала Кремля на президентских и парламентских выборах в Украине и в принципе на всем "украинском направлении". Результаты выборов "замораживали" крайне невыгодную для него ситуацию еще как минимум на пять лет, ведь его прямые "протеже" вожделенной власти так и не получили", – пишет Карин.

По его мнениркю, после этого Путин решил внедрить план "Б", который не подразумевает "решения украинского вопроса" военными методами, а заключается в попытках дестабилизации Украины под контролем ФСБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, об отставке Владислава Суркова стало известно несколько дней назад. По словам директора Центра политической конъюнктуры РФ Алексея Чеснакова, это связано со "сменой курса на украинском направлении".

Украинский журналист Юрий Бутусов заверил, что отставка Суркова сильно переоценена и ничего не изменит в войне России против Украины.

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