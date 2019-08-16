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Путин передал послание Зеленскому? Появились новые детали

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Главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов мог передать послание Кремля президенту Владимиру Зеленскому.

"Я считаю, что это весьма вероятно", – сказал OBOZREVATEL российский журналист, проживающий в Украине, Федор Клименко.

Комментируя информацию, полученную от собственных источников OBOZREVATEL о том, что целью приезда Венедиктова в Киев была передача "неформального послания Путина" руководству страны, журналист заметил: "Венедиктов обладает особым статусом. "Эхо Москвы" – одно из очень немногих российских СМИ, которым позволено публиковать оппозиционную повестку дня".

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"Зачастую он является важным источником каких-то сливов или утечек информации, может быть, намеренных", – добавил Клименко.

По его мнению, открытие филиала "Эха Москвы" в Киеве не было основной целью Венедиктова. "Разумеется, это только предлог. Главная цель – вероятные переговоры с кем-то", – убежден журналист.

Владимир Путин во время поездки в Северо-Западный федеральный округ

Владимир Путин во время поездки в Северо-Западный федеральный округ

Официальный сайт президента России

Напомним, собственный источник OBOZREVATEL сообщил о том, что Венедиктов во время своего приезда в Киев мог передавать послание от главы РФ Владимира Путина команде президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе. По его словам, "сейчас единственный камень преткновения для обоих сторон – это вопрос предоставления Донбассу особого статуса".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Федор Клименко Алексей Венедиктов Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости России
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