Путин передал послание Зеленскому? Появились новые детали

Главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов мог передать послание Кремля президенту Владимиру Зеленскому.

"Я считаю, что это весьма вероятно", – сказал OBOZREVATEL российский журналист, проживающий в Украине, Федор Клименко.

Комментируя информацию, полученную от собственных источников OBOZREVATEL о том, что целью приезда Венедиктова в Киев была передача "неформального послания Путина" руководству страны, журналист заметил: "Венедиктов обладает особым статусом. "Эхо Москвы" – одно из очень немногих российских СМИ, которым позволено публиковать оппозиционную повестку дня".

"Зачастую он является важным источником каких-то сливов или утечек информации, может быть, намеренных", – добавил Клименко.

По его мнению, открытие филиала "Эха Москвы" в Киеве не было основной целью Венедиктова. "Разумеется, это только предлог. Главная цель – вероятные переговоры с кем-то", – убежден журналист.

Владимир Путин во время поездки в Северо-Западный федеральный округ Официальный сайт президента России

Напомним, собственный источник OBOZREVATEL сообщил о том, что Венедиктов во время своего приезда в Киев мог передавать послание от главы РФ Владимира Путина команде президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе. По его словам, "сейчас единственный камень преткновения для обоих сторон – это вопрос предоставления Донбассу особого статуса".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.