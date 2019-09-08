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8 сентября • обновлено в 10:55
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Путин освободил украинских узников Кремля: кто вернулся домой

11.1т Читать материал на украинском

В Украину 7 сентября из российского плена вернулось 35 человек, среди них политические заключенные и 24 моряка. Подробнее о том, кого удалось вернуть домой – в материале OBOZREVATEL.

Так, в список на обмен включено по 35 человек с каждой стороны. С украинской стороны в нем есть 24 моряка. Это Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Андрей Опрыско, Сергей Попов, Евгений Семидоцкий, Василий Сорока, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Сергей Цыбизов, Сергей Чулиба, Андрей Эйдер.

Путин освободил украинских узников Кремля: кто вернулся домой

Также в списке еще 11 политзаключенных. Среди них:

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель;

Олег Сенцов

Олег Сенцов

  • Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

  • В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

  • Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

Павел Гриб – 19-летний студент;

Павел Гриб

Павел Гриб

24 канал

Николай Карпюк – общественный и политический деятель;

Николай Карпюк

Николай Карпюк

Ракурс.юа

Станислав Клых – преподаватель:

Станислав Клых

Станислав Клых

  • По версии российского следствия, Клых в конце 1994 – начале 1995 года воевал против российских сил в составе вооруженных формирований Ичкерии. 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни призналего виновным в участии в боевых действиях и приговорил к 20 годам заключения.

  • в 2017 году стало известно, что Клых за месяц этапирования в тюрьмах похудел на 17 килограммов. А в июле 2018 года появилась информация, что украинца этапировали из колонии в психиатрическую больницу. При этом его мать считала, что он не мог добровольно согласиться на такое лечение.

  • Клых был одним из тех политзаключенных, кто объявил голодовку в поддержку режиссера Олега Сенцова. Однако в сентябре он призвал узника Кремля в письме прекратить голодовку.

Роман Сущенко – журналист, корреспондент Укринформ;

Роман Сущенко

Роман Сущенко

  • 4 июня Московский городской суд вынес Сущенко приговор после 20 месяцев содержания в СИЗО "Лефортово".

  • Украинцу выдвинули абсурдные обвинения о якобы шпионаже и сборе в Москве информации о том, планируется ли наступление на Мариуполь.

  • Задержали журналиста 30 сентября 2016 года во время частного визита к родственникам, живущим в РФ. Все обвинения Сущенко отвергает.

Александр Кольченко –активист;

Александр Кольченко

Александр Кольченко

ТСН

  • Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года вместе с режиссером Олегом Сенцовым. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова - 20 годам лишения свободы:

  • 31 мая Кольченко объявил голодовку в знак поддержки Олега Сенцова, однако уже 7 июня был вынужден прекратить ее по состоянию здоровья:

  • 22 июня ему разрешили длительное свидание с матерью в российской колонии, которое запланировано на 28-30 июня.

Евгений Панов – активист;

Евгений Панок

Евгений Панок

24 канал

  • ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове.

  • Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, после – вернули в Крым. Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

  • 13 июля в оккупированном Крыму фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима;

Отметим, после того как стало известно, что в обмен включен и важный свидетель по делу о сбитом Боинге Цемах, мнения о роли этого события серьезно разделились. Например, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный считает, что Украине "навязали качелю Сенцов-Вышинский", и она якобы привела к появлению в переговорном процессе фигуранта по делу о сбитом Боинге Владимира Цемаха.

"Я просто еще раз хочу обратиться к нему не как к Зеленскому – мне все равно, кто он такой, – я к нему хочу обратиться как к президенту Украины. Если вы такие вещи не доверяете специалистам – вас же предупреждали... Подумайте, что вы президент огромной страны", – сказал он во время эфира на канале 1+1 передачи "Право на владу".

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Тег
военнопленные
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
23 человека из 35, выданных Украиной - граждане Украины! Где буряты? Украинцев поменяли на украинцев! И кто скажет, что в Украине нет гражданской войны?)
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Борисс Робот, действительно, чего это он придумал? К тупым роботам с вопросами приставать. Они (роботы) настолько тупы, что даже просто понять вопрос не смогут :о(
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Борисс Робот, в мозгах рагуль канавы... Факт на лицо - 23 гражданина Украины рагули выдали России!)
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Он Алекс
Он Алекс
Ребят, которые вернулись из путинского мордора знают все и говорят про них, а что там с теми гопниками, которые вернулись в рф?
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Борисс Робот
Борисс Робот
_ Зепепупик, ватник а ты чего так возбудился... тебе об одном пишут а ты "прышый кобыли хвист"... ты сегодня какой то не совсем умный...
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Он Алекс, вот про Надьку действительно знали все. Xeроиня! Депутатка всего, чего можно. Спортсменка, комсомолка и просто ypoдина. Сама бабка Йуля её цветочками встречала и в поросячьи глазки заглядывала. И где теперь Надька? :о))))) ------ А эти, по сравнению с Надькой, просто мелкая шпана. ------ Те "гопники", что "вернулись" в РФ, в основном граждане Oкраины. Просто нормальные люди, которых СБУ хватало и пытало только за то, что они не дэбилы и не псих. больные.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Если они справжние патриоты,то должны негайно записаться в АТО и идти вызволять Крым и Донбас. Батькивщина чекает героев. Небесной сотне потрибно пополнение
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Горенко Иван, лягушачья мова изначально ВСЯ "спотворена". Точнее, ВСЯ фейковая, искуственно придуманная и ypoдливая.
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Горенко Иван
Горенко Иван
Макарский Александр, Це таку спотворену "українську мову" викладають в Ольгіно?
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