Путин освободил украинских узников Кремля: кто вернулся домой

В Украину 7 сентября из российского плена вернулось 35 человек, среди них политические заключенные и 24 моряка. Подробнее о том, кого удалось вернуть домой – в материале OBOZREVATEL.

Так, в список на обмен включено по 35 человек с каждой стороны. С украинской стороны в нем есть 24 моряка. Это Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Андрей Опрыско, Сергей Попов, Евгений Семидоцкий, Василий Сорока, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Сергей Цыбизов, Сергей Чулиба, Андрей Эйдер.

Также в списке еще 11 политзаключенных. Среди них:

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель;

Олег Сенцов

Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

Павел Гриб – 19-летний студент;

Павел Гриб 24 канал

Николай Карпюк – общественный и политический деятель;

Николай Карпюк Ракурс.юа

В марта 2014 задержан при въезде в Россию, где содержится под стражей по сфабрикованным обвинениям в преступлениях против федеральных войск, совершенных в ходе первой чеченской войны;

В мае 2016 приговорен к 22,5 годам тюрьмы; Российская правозащитная организация "Мемориал" признала Николая Карпюка вместе со Станиславом Клих политзаключенными

Amnesty International назвала судебный процесс над Николаем Карпюком и Станиславом Клих "пародией на правосудие".

Станислав Клых – преподаватель:

Станислав Клых

По версии российского следствия, Клых в конце 1994 – начале 1995 года воевал против российских сил в составе вооруженных формирований Ичкерии. 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни призналего виновным в участии в боевых действиях и приговорил к 20 годам заключения.

в 2017 году стало известно, что Клых за месяц этапирования в тюрьмах похудел на 17 килограммов. А в июле 2018 года появилась информация, что украинца этапировали из колонии в психиатрическую больницу. При этом его мать считала, что он не мог добровольно согласиться на такое лечение.

Клых был одним из тех политзаключенных, кто объявил голодовку в поддержку режиссера Олега Сенцова. Однако в сентябре он призвал узника Кремля в письме прекратить голодовку.

Роман Сущенко – журналист, корреспондент Укринформ;

Роман Сущенко

4 июня Московский городской суд вынес Сущенко приговор после 20 месяцев содержания в СИЗО "Лефортово".

Украинцу выдвинули абсурдные обвинения о якобы шпионаже и сборе в Москве информации о том, планируется ли наступление на Мариуполь.

Задержали журналиста 30 сентября 2016 года во время частного визита к родственникам, живущим в РФ. Все обвинения Сущенко отвергает.

Александр Кольченко –активист;

Александр Кольченко ТСН

Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года вместе с режиссером Олегом Сенцовым. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова - 20 годам лишения свободы:

31 мая Кольченко объявил голодовку в знак поддержки Олега Сенцова, однако уже 7 июня был вынужден прекратить ее по состоянию здоровья:

22 июня ему разрешили длительное свидание с матерью в российской колонии, которое запланировано на 28-30 июня.

Евгений Панов – активист;

Евгений Панок 24 канал

ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове.

Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, после – вернули в Крым. Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

13 июля в оккупированном Крыму фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима;

Отметим, после того как стало известно, что в обмен включен и важный свидетель по делу о сбитом Боинге Цемах, мнения о роли этого события серьезно разделились. Например, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный считает, что Украине "навязали качелю Сенцов-Вышинский", и она якобы привела к появлению в переговорном процессе фигуранта по делу о сбитом Боинге Владимира Цемаха.

"Я просто еще раз хочу обратиться к нему не как к Зеленскому – мне все равно, кто он такой, – я к нему хочу обратиться как к президенту Украины. Если вы такие вещи не доверяете специалистам – вас же предупреждали... Подумайте, что вы президент огромной страны", – сказал он во время эфира на канале 1+1 передачи "Право на владу".

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