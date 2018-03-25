"Путин, освободи весь мир": в Крыму снова позвали Россию

Глава национально-культурной автономии греков в аннексированном Крыму Иван Шонус призвал президента России Владимира Путина "освободить Грецию и весь мир".

На Дне национального возрождения Греции 24 марта он также назвал Путина "главнокомандующим", передает "Крым.Реалии".

"В России созданы все условия для реализации этнических прав. Хотя греки добились независимости, в геополитике, сейчас большое влияние на нашу историческую родину. Освобождение Греции – здесь у нас в России, здесь у нас в Крыму. Мы, современные греки России, дадим возможность главнокомандующему Путину освободить весь мир и Грецию", – отметил Шонус.

Всем присутствующим на мероприятии раздали флаги России и Греции.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Сербии позвали на помощь Россию.