Возвращение региона на путинских условиях – “мина замедленного действия”

После окончания войны Азербайджана с Арменией путинские пропагандисты начали открыто вещать о неизбежности войны с Украиной. В России не скрывают, что видят параллели не только в азербайджано-армянской войне, но и в войне Сербии и Хорватии. И хотя это может быть не более, чем очередной блеф со стороны Кремля, но седьмой год гибридной войны и нежелание Москвы поступаться принципами “русского мира” на Донбассе указывает на то, что Путин готов продолжать военное противостояние с Украиной неопределенное время.

Сдвиги на Донбассе могут произойти только в том случае, если состоятся какие-то большие изменения в Украине или в Российской Федерации. Поскольку Украина не собирается сдаваться или капитулировать перед Москвой, то Минский процесс или его заменитель может продолжаться еще довольно долго.

Путин все эти годы выжидает, когда Украина исчерпает свои ресурсы сопротивления: экономические, финансовые, военные, человеческие. В этом противостоянии он пытается навязать свои правила игры. Он надеется, что в какой-то момент наше население не выдержит такого мощного внешнего давления и на следующих выборах приведет к власти откровенных ставленников Москвы, которые пакетом примут все его требования. Донбасс нужен Путину только в качестве постоянного дестабилизирующего фактора на территории Украинского государства. Наивно было бы полагать, что сейчас в Кремле готовы просто так от этого отказаться.

Кроме того, и сам Донбасс очень изменился за годы русской оккупации. Экономически активные люди и большая часть адекватного населения с его оккупированной части давно уже выехала. Большинство из них уже никогда туда не вернутся. Остались сторонники Путина или люди пожилого возраста, которое до сих пор мечтают о восстановлении СССР. Россия для них – это его воплощение. Чем дольше федеральные российские телеканалы будут промывать им мозги мифическими бандеровцами, карателями и хунтой, тем меньше шансов на то, что после деоккупации можно будет изменить менталитет зомбированного населения.

Хотя граждане самой Российской Федерации, которым постоянно морочат голову несуществующей угрозой со стороны Украины, уже от этого устали. Но для внутреннего использования у Путина нет другой “страшилки”, которая могла эффективно заменить образ врага-украинца. Москва готова и дальше нагнетать ситуацию, чтобы держать в тонусе напряжение россиян. Чтобы они ни на минуту не забывали, какая “страшная угроза” постоянно караулит на них со стороны западной границы.

Впрочем, похоже, что времена “развязанных рук” для Путина заканчиваются. С избранием президентом США Джо Байдена его поле маневров имеет шансы сузиться. Байден не будет стоять в стороне. Он и демократы наверняка усилят санкции в отношении Российской Федерации. А это скажется и на экономике нашего восточного соседа.

Чтобы консолидировать общество, путинский режим может еще больше разжигать антиукраинскую истерию. Но теперь это уже вряд ли сможет так эффективно срабатывать, как раньше. Холодильник наконец начнет побеждать телевизор.

Не надо забывать, что в 2021 году в России должны пройти выборы в Государственную думу. Путину придется перебрасывать крупные силы для очередной их фальсификации в пользу правящего режима. А это также распылит усилия и оттянет ресурсы с украинского направления.

У Путина все же остается определенное “окно возможностей” до 20 января 2021 – времени окончания пребывания Дональда Трампа на посту президента США – для нового вторжения в Украину. Но после победы Джо Байдена он вряд ли решится это сделать. Можно сказать, что время для этого Россия упустила.

Так случилось, что неожиданное наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе отвело угрозу возможного вторжения Российской Федерации в Украину. Военные силы России на юге были связаны этим конфликтом. Это послужило фактором сдерживания намерений Москвы.

Однако милитаризация РФ будет продолжаться. Другого выбора у Путина и его подельников нет. Их государство все больше и больше превращается в закрытое общество. А когда Байден введет новые санкции, то у тамошних элит не будет оставаться в другого выбора, как начать продвигаться курсом Северной Кореи.

Россия уже теперь все больше напоминает Советский Союз в последние годы его существования. Для сторонников путинизма эта зима вообще может стать последней. Что бы они ни делали и что бы они ни говорили, своего “главного врага” – Украину – они так и не покорили. Их действия все больше напоминают истерический вой обложенного красными флажками загнанного волка.

Первым прецедентом освобождения одной из тех оккупированных территорий, которые Российская Федерация наплодила по своему периметру, стал Нагорный Карабах. Теперь можно говорить, что маятник качнулся в обратную сторону. Однако возвращение оккупированной части Донбасса под контроль Украины – тема чрезвычайно сложная. Каждый новый год пребывания под контролем Москвы все больше отдаляет его населения от остальной Украины.

Если посмотреть на “очень специфические” результаты местных выборов и на неоккупированной части Донбасса, то четко видно, что даже после его возвращения он может очень длительное время и в дальнейшем оставаться проблемным регионом. Часть Донбасса будет оставаться заселенной антиукраински настроенными людьми. Если гипотетически представить себе, что уже в следующем году Донбасс будет деокупован, то перед центральной властью сразу встанет сверхсложная задача, как одновременно дерусифицировать и украинизировать край, и одновременно поднять его экономику.

При этом необходимо четко понимать, что возрождения Донбасса в том виде, каким мы его помним до российской оккупации в 2014 году, уже не будет. Раньше это был многолюдный край с мощными финансовыми потоками, сырьевой экономикой и советской мифологизацией. Теперь его судьба – депрессивный регион. И это надолго. Многочисленные убыточные шахты, затопленные оккупантами, возобновлять никто не будет. Это экономически нецелесообразно. Многие из отсталых и морально устаревших предприятий россияне порезали на металл, а действующие и перспективные быстро демонтировали и вывезли.

Можно предположить, что после деоккупации многочисленные финансовые доноры, а именно европейские правительственные и неправительственные фонды, украинские корпорации и украинское правительство, попытаются влить туда кучу денег. Но и тогда максимум, на что способен рассчитывать Донецк, но даже не все Донбасс – это путь к некоему соответствию Детройта. Когда-то процветающего американского индустриального города, который много десятилетий был лидером автомобилестроения в США.

Нужно быть откровенными перед самими собой, ситуация на Донбассе сегодня чрезвычайно критическая. Оккупация принесла с собой деиндустриализацию, депопуляцию и затяжной кризис. Если не создать действенной комплексной программы возрождения этого региона, то все может законсервироваться надолго, если не навсегда. В то же время, самый простой и самый действенный путь к дерусификации и украинизации Донбасса – через экономические рычаги.

Тамошнее население положительно воспримет свое возвращение в Украину только если почувствует существенную положительную разницу между тем, что происходило во время русской оккупации и после. Кроме того, необходимо, чтобы в процессе деоккупации произошло разоружения террористических группировок и отвод на территорию Российской Федерации российских военных, техники, танков и артиллерии. А в переходный период, до полного установления украинской власти, должно быть полностью сдано все стрелковое оружие, находящееся у боевиков.

Но после выхода россиян, если он состоится в путинских условиях, Москва может оставить там скрытые склады с оружием и боеприпасами, разветвленную систему агентуры и глубоко законспирированные диверсионные группы. Даже в относительно благополучные для советской власти 1980-е Кремль тайно готовил в “братских республиках” развертывание подпольных райкомов Коммунистической партии в случае возникновения критической для режима ситуации. Нетрудно догадаться, какую “работу” должна была выполнять эта глубоко законспирированная агентура.

Учитывая то, что Российская Федерация – государство-террорист, важно понимать, к чему может готовиться Москва после выхода ее войск из украинских территорий. Кроме критически зазомбированного за годы оккупации населения на Украину могут ждать сформированные Россией террористические группировки типа палестинского ХАМАС или ливанской Хезболлы. Что-то вроде “Донбасских братьев” или “Организации освобождения Донбасса”, в зависимости от того, на сколько фантазии хватит у офицеров в аналитических центрах ФСБ / КГБ.

Об этих вызовы со стороны нужно думать уже сейчас. Получив назад территорию, на которой Россия насильно утверждала идеи “русского мира” и “сплела” развитую и разветвленную агентурную сеть, невозможно ее легко интегрировать в состав других украинских земель, не проведя там работы по очистке от деструктивных и террористических элементов.

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