"Путин оказался в патовой ситуации": дипломат озвучил планы РФ на Украину

Из-за развязанных внешних конфликтов и высоких ожиданий своих приближенных, как и простого народа, президент России Владимир Путин оказался в патовой ситуации.

Такое мнение дипломат, эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара высказал "24 каналу", отметив, что война на территории Украины затянется.

"Россияне не собираются уходить из Донбасса и Крыма, им лучше удерживать статус-кво. Поэтому война будет длительная. Однако Путин сейчас находится в патовой ситуации", - считает эксперт.

По его словам, сейчас в России наблюдается некоторое снижение поддержки внешнеполитического курса Кремля, хотя общая поддержка президента высокая.

"Вся легитимность Путина основывается на агрессивной внешней политике. Поэтому свернуть свои действия он не может из-за внутреннего фактора. Плюс, это фактор консолидации клептократической элиты России. Путин является гарантом того, что они будут иметь доступ к государственным ресурсам. Поэтому он фактически в патовой ситуации. Путин надеется, что в долгосрочной перспективе может разрушить европейское единство, но пока ему это не удается", - сказал Хара.

"Путин заигрался в операции воздействий, в частности, через соцсети. После таких спецопераций сторона, против которой это проводилось, понимает, кто за этим стоит. Кремль использует операции по воздействиям как обычную внешнюю политику, а это нужно делать только в критические моменты", - добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, недавно третий президент Украины Виктор Ющенко озвучил план победы в войне с Россией.