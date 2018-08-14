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"Путин оказался в патовой ситуации": дипломат озвучил планы РФ на Украину

29.1тЧитать новость на украинском

Из-за развязанных внешних конфликтов и высоких ожиданий своих приближенных, как и простого народа, президент России Владимир Путин оказался в патовой ситуации.

Такое мнение дипломат, эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара высказал "24 каналу", отметив, что война на территории Украины затянется.

"Россияне не собираются уходить из Донбасса и Крыма, им лучше удерживать статус-кво. Поэтому война будет длительная. Однако Путин сейчас находится в патовой ситуации", - считает эксперт.

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По его словам, сейчас в России наблюдается некоторое снижение поддержки внешнеполитического курса Кремля, хотя общая поддержка президента высокая.

"Вся легитимность Путина основывается на агрессивной внешней политике. Поэтому свернуть свои действия он не может из-за внутреннего фактора. Плюс, это фактор консолидации клептократической элиты России. Путин является гарантом того, что они будут иметь доступ к государственным ресурсам. Поэтому он фактически в патовой ситуации. Путин надеется, что в долгосрочной перспективе может разрушить европейское единство, но пока ему это не удается", - сказал Хара.

"Путин заигрался в операции воздействий, в частности, через соцсети. После таких спецопераций сторона, против которой это проводилось, понимает, кто за этим стоит. Кремль использует операции по воздействиям как обычную внешнюю политику, а это нужно делать только в критические моменты", - добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, недавно третий президент Украины Виктор Ющенко озвучил план победы в войне с Россией.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеРоссийская военная угроза
Персоны
Владимир ПутинАлександр Хара
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Прикалываюсь с идиотов, рассуждающих о "Путине в патовой ситуации". Уровень дебилизации бандеровского говноотстойника растет, как на дрожжах.
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Капец. Что ни сумасшедший, то эксперт. Легимность Путина основывается на результатах выборов, а не на какой-то политике. Откуда берут этих экспертов??
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
это и понятно.но на кону стоял Крым...хотя если бы он понимал,что наглость запада зайдет так далеко,то сразу бы заявил .что произошел переворот.и прямо бы призвал к разборкам полетов,но судя по всему там были подковерные интриги.а потом его наебали,как это обычно делает зарад..ну и маемо тэ шо выймаемо..
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
Ильчук Андрей, сирожа сынок,памалчи пажалюста ,за умнага сйтеш..
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