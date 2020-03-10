Президент России Владимир Путин нелестно выразился в сторону главы Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот "говорит чушь" о Второй мировой войне.

Своей позицией лидер Кремля поделился в новой – десятой – части нашумевшего интервью ТАСС (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Президента спросили, не задело ли то, что власти Польши не позвали его в Освенцим на 75-летие освобождения. "Не позвали — и не надо!" – резко ответил Путин.

Путин обвинил Зеленского "в плевке в лицо украинцам"

"Но поехал туда зато Зеленский, который рассказывает про 1-й Украинский фронт, про 100-ю Львовскую дивизию…" – продолжил провокацию журналист.

"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что всё это конъюнктура сегодняшнего дня. А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо. Я вас уверяю. Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнётся. Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это плевок. Ну, нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку", – высказался Путин в духе пропаганды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что украинцы и россияне – якобы один народ, и оскорбил наших сограждан, намеренно назвав их укрАинцами.

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