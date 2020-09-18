Путин обманул украинскую власть, выборы на Донбассе могут пройти по российскому сценарию, – дипломат

Obozrevatel Политика 17:24, 18.09.2020

Российский президент Владимир Путин обманул украинскую власть и протолкнул российский вариант формулы Штайнмайера в части решения конфликта на Донбассе.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал бывший заместитель главы Администрации президента и дипломат Константин Елисеев, комментируя ее включения в закон об особом статусе Донбасса.

"Формула Штайнмайера, которую приняли год назад – это российский вариант, а не украинский. Там есть фраза, что "закон об особом порядке получит постоянный статус при условии проведения в целом демократических выборов". На фразе "в целом" Россия настаивала три года. Мы ее постоянно отражали, а новая власть пришла и согласилась на нее", – сказал он.

По его словам, инкорпорируя эту формулу, Украина по сути признает любые выборы на территории Донецкой и Луганской областей, даже если они пройдут с нарушениями.

"Выборы на Донбассе 100-процентов могут пройдут под контролем пророссийских боевиков. Россия же не выводит свои войска, она настаивает, что сначала выборы, а потом мы посмотрим. И второе, ну, нельзя проводить выборы при дырявой границе. Надеюсь, украинские активисты не позволят этому случиться", – подытожил он.

О том, как "Слуги народа" запускают "капитуляцию Штайнмайера", продвигают "измену" и в чем опасность, читайте на OBOZREVATEL.

Напомним, 19 августа представители Трехсторонней контактной группы от Украины получили проект заключительного документа, который требуют принять по итогам этой встречи россияне.

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