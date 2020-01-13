"Путин никогда не признает вину!" Историк указал на показательное отличие России от Ирана

Признание власти Ирана в случайном сбивании ракетой самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", в результате чего погибло 176 мирных людей, стало просто невероятным и показательным для России.

А также для ее граждан, которые никогда не дождутся подобного от лидера их страны, которую многие признают агрессором, Владимира Путина. Такое мнение высказал российский историк, оппозиционный политик Андрей Зубов на своей странице в Facebook.

"Мы привыкли, что наша власть лжет и упорствует во лжи, когда весь мир указывает ей, что она лжет. "Их-там-нет" стало новым словом русского языка. Почему же аятоллы повели себя иначе, чем путинская власть, когда их приперли к стенке? Ведь признание вины обратится в немалые денежные расходы и в потерю лица тех самых "Стражей", которые являются главной опорой режима аятолл? Они, что, там в Иране с ума сошли?" – написал он.

Владимир Путин

По словам Зубова, иранские правители сознались в ошибке не по своей доброте, а из-за того, что

погибли мирные сограждане. Ведь для Ирана, который официально именуется "Исламской республикой", и для мусульман ложь – такой же тяжкий грех, как и для иудеев и христиан.

"Если Ираном управляют плохие мусульмане, то они теряют религиозно-нравственное право на безгрешность и их прогонят под зад коленом. Если же аятоллы покаются перед всем миром, то они сохранят образ хороших мусульман. Ну кто не совершает ошибок?" – объяснил он.

Именно этим, убежден Зубов, иранский режим отличается от российского. Ведь правительство РФ считает ложь не грехом, а хитростью и умением существовать, не преступлением – а нормой жизни.

"Все знают, что Путин врет и им, и миру "на голубом глазу", и в отношении Боинга МН-17, и в отношении Скрипалей, и множества иных деяний власти", – считает историк.

При этом он подчеркнул, что самих россиян устраивает такое согласие на ложь в повседневной жизни и порождает готовность "принять и лживую власть".

"И Иран, злодейский режим аятолл – стали нам примером, что общество, считающее ложь грехом, имеет право на правду из уст власти, и это право осуществляет, а наше, уютно устроившееся во лжи, не имеет и не будет иметь шанса услышать правду ни от своей жены, ни от "своего" президента. Никогда. До тех пор, пока мы не прекратим лгать сами и услаждаться удобной ложью других", – подытожил Зубов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету.

11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли тысячи митингующих. Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства.

Тем временем спецслужбы Ирана начали угрожать родственникам погибших в сбитом самолете МАУ тем, что не вернут тела их близких. Это якобы произойдет, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом.

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