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9 декабря • обновлено в 13:21
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"Путин ненавидит Украину!" Зеленскому дали важный совет перед знаковой встречей

1.7т
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Президент России Владимир Путин ненавидит Украину, не зависимо от того, кто является ее президентом. Об этом нужно помнить на встрече главе государства Владимиру Зеленскому.

Свое мнение выразила на странице в Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Она добавила, что и Виктор Ющенко, и Петр Порошенко до своего президентства знали Путина и общались с ним на разных должностях – в качестве премьера, министра.

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"Они, в принципе, не имели иллюзий, но все же пытались сделать перезагрузку отношений… Все украинские президенты верили, что они смогут договориться с Путиным. Что ВВП просто не любил преемников, а они смогут применить свой дипломатический, политический талант, опыт работы в экономической или банковской сфере, в бизнесе или международке и перезагрузить отношения, сделать их прагматичными и ровными. Иллюзии таяли на первых встречах", – отметила Геращенко.

"Путин не любит не украинских президентов, а Украину. Вернее, он ее ненавидит. И считает распад СССР собственной трагедией. А собственной историческим миссией – собрать нью СССР, которое без Украины не клеится", – добавила она.

Геращенко подчеркнула, что каждый украинский президент должен верить в Украину и категорически не верить Путину.

"Ни одному его слову. Можно смотреть ему в глаза, главное – не заглядывать. Я верю в Украину. И это делает меня оптимистом, потому что никто в мире не может заставить нас отречься Украины, если мы сами на это не согласны", – подытожила Геращенко.

Зеленский и Путин встретятся в Париже

Зеленский и Путин встретятся в Париже

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря, в Париже (Франция) состоится знаковая историческая встреча в "нормандском формате". На кону – урегулирование ситуации на Донбассе.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Ирина Геращенко
Место
Украина
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
В СССР Украина была самой богатой республикой. А сейчас ее обогнали даже соседние Белоруссия и Молдавия. Так может, воссоздание СССР-2, пусть даже в виде таможенного союза будет на благо украинской экономике?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
. В России при смене власти новому руководителю передают ядерный чемоданчик, на Украине номер телефона президента США.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
А кто любит предателей, шантажистов и воров, а теперь еще и убийц?
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