"Путин ненавидит Украину!" Зеленскому дали важный совет перед знаковой встречей

Президент России Владимир Путин ненавидит Украину, не зависимо от того, кто является ее президентом. Об этом нужно помнить на встрече главе государства Владимиру Зеленскому.

Свое мнение выразила на странице в Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Она добавила, что и Виктор Ющенко, и Петр Порошенко до своего президентства знали Путина и общались с ним на разных должностях – в качестве премьера, министра.

"Они, в принципе, не имели иллюзий, но все же пытались сделать перезагрузку отношений… Все украинские президенты верили, что они смогут договориться с Путиным. Что ВВП просто не любил преемников, а они смогут применить свой дипломатический, политический талант, опыт работы в экономической или банковской сфере, в бизнесе или международке и перезагрузить отношения, сделать их прагматичными и ровными. Иллюзии таяли на первых встречах", – отметила Геращенко.

"Путин не любит не украинских президентов, а Украину. Вернее, он ее ненавидит. И считает распад СССР собственной трагедией. А собственной историческим миссией – собрать нью СССР, которое без Украины не клеится", – добавила она.

Геращенко подчеркнула, что каждый украинский президент должен верить в Украину и категорически не верить Путину.

"Ни одному его слову. Можно смотреть ему в глаза, главное – не заглядывать. Я верю в Украину. И это делает меня оптимистом, потому что никто в мире не может заставить нас отречься Украины, если мы сами на это не согласны", – подытожила Геращенко.

Зеленский и Путин встретятся в Париже

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря, в Париже (Франция) состоится знаковая историческая встреча в "нормандском формате". На кону – урегулирование ситуации на Донбассе.

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