"Путин ненавидит Украину" Порошенко дал советы Зеленскому перед "нормандским саммитом"

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко дал несколько важных советов своему преемнику Владимиру Зеленскому накануне четырехстороннего саммита в Париже (Франция) 9 декабря.
На правах основателя "нормандского формата", участника всех предыдущих встреч на высшем уровне и "знатока Минских договоренностей от "А" до "Я", он поделился рекомендациями по стратегии и тактике переговоров. Соответствующая его статья опубликована на "УП".
"После ряда уступок с украинской стороны Путин должен согласиться на саммит. Это серьезный тест для новой власти за все время после его избрания. И вызов для страны. Знаю, какие это изнурительные беседы. В какой быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи они нуждаются. И, конечно, волнуюсь за результаты. Исходя из государственных соображений, считаю целесообразным дать несколько советов", – отметил он.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Прежде всего, Порошенко посоветовал Зеленскому вернуться на саммите к теме берлинской "дорожной карты". Поскольку, считает, она является ключом к миру и должна стать "лакмусовой бумажкой" для проверки "искренности" миролюбивых намерений агрессора.
"Обращаю особое внимание на опасную игру со сроками об условиях признания выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Поспешное согласие украинских переговорщиков на приемлемость соответствия выборов "в целом" демократическим стандартам ОБСЕ, а не "полностью", дает широкое поле для маневра российской стороне и ее марионеткам для обеспечения нужного им электорального результата. Подредактировали одно слово, а содержание в корне изменилось. И это уже не "формула Штайнмайера" – это "формула Путина", – убеждает предыдущий глава Украины.
Во-вторых, он отметил, что неотъемлемым элементом мирного урегулирования на Донбассе остаются и миротворцы под руководством ООН.
Макрон, Меркель и Порошенко
Пресс-служба "ЕС"
"Без миротворческого контингента по модели, предложенной нами еще в начале 2015 года, мы не сможем говорить о создании необходимых безопасности условий, учитывая гуманитарное разминирование, охрану во время выборов или контроль за рубежом", – заметил Порошенко.
Он также считает, что к общей повестки дня саммита в "нормандском формате" не стоит включать "газовый вопрос", чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины "пакет договоренностей", по которому за "дешевый" газ страна сделает важные уступки в политическом треке.
"Еще ничего в новейшей истории нам не обходилось так дорого, как дешевый российский газ", – напомнил политик.
Но самый важный совет президенту Зеленскому, подчеркнул он, – это ни в коем случае не доверять Путину.
"Никогда и ни в чем. Путин манипулирует всем: содержанием, фактами, цифрами, картами, эмоциями. Он ненавидит Украину и украинцев, не видит нашего места на политической карте Европы", – подытожил Порошенко.
Как писал OBOZREVATEL:
СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.
В Кремле опровергли обе даты, заверив, что саммит должен состояться до конца года.
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что "нормандская встреча" состоится в конце ноября.
15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.
18 ноября в Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" пройдет 9 декабря во Франции. О подготовке России к нему заявил прессекретар главы РФ Дмитрий Песков.
Также отмечалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.