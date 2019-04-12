"Путин недоволен": почему уволили "куратора по Украине" в Кремле

Президент России Владимир Путин недоволен работой пропагандистов на выборах президента Украины, потому уволили "куратора" Олега Говоруна.

Такое мнение выразил экс-депутат Государственной думы, политик Илья Пономарев в интервью ведущим программы The Week на телеканале "Прямий" Питеру Залмаеву и Тарасу Березовцу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я думаю, что конечно он недоволен, потому что вне зависимости от результатов я считаю, что Украина выиграла", – пояснил он.

Олег Говорун "Миротворец"

По словам Пономарева, прогресс с точки зрения демократии, который произошел, рано или поздно даст эффект как в экономике, так и с точки зрения благосостояния граждан.

Илья Пономарев скриншот

"Я понимаю, что вопрос связан с поддержкой разных кандидатов. Можно судить о том, что Олега Говоруна – правую руку Суркова, многолетнего соратника, начальника управления, которое собственно курировало Украину, уволили. Это результат украинских выборов", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, куратора "Л/ДНР" Алексей Филатова сделали новым главой управления президента РФ по приграничному сотрудничеству.

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