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"Путин недоволен": почему уволили "куратора по Украине" в Кремле

3.5тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин недоволен работой пропагандистов на выборах президента Украины, потому уволили "куратора" Олега Говоруна.

Такое мнение выразил экс-депутат Государственной думы, политик Илья Пономарев в интервью ведущим программы The Week на телеканале "Прямий" Питеру Залмаеву и Тарасу Березовцу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я думаю, что конечно он недоволен, потому что вне зависимости от результатов я считаю, что Украина выиграла", – пояснил он.

Олег Говорун

Олег Говорун

"Миротворец"

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"Присоединим вас к России!" Соловьев заявил о победе Путина на выборах в Украине

По словам Пономарева, прогресс с точки зрения демократии, который произошел, рано или поздно даст эффект как в экономике, так и с точки зрения благосостояния граждан.

Илья Пономарев

Илья Пономарев

скриншот

"Я понимаю, что вопрос связан с поддержкой разных кандидатов. Можно судить о том, что Олега Говоруна – правую руку Суркова, многолетнего соратника, начальника управления, которое собственно курировало Украину, уволили. Это результат украинских выборов", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, куратора "Л/ДНР" Алексей Филатова сделали новым главой управления президента РФ по приграничному сотрудничеству.

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Персоны
Владимир ПутинИлья Пономарев
Место
Украина
Теги
выборы в УкраинеВыборы 2019
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сука, как же работает его мозг??? Путин недоволен, что победил Зеленский??? Вы вообще знаете, что его ищет СК по делу о растрате средств фонда «Сколково»? Уровень обозных "экспертов" с каждым днём пробивает очередное днище!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Илья Пономарев ,вот уже пять лет околачивается в Киеве ,откуда ему нахрен.знать что там думает Путин Кем о доволен а кем нет .
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Федоров Федор
Федоров Федор
А почему он недоволен?С результатом 84% победил Путин в первом туре)
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