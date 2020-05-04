Путин не верит, что есть украинский народ и не признает Украину – российский историк

Президент России Владимир Путин якобы не верит в существование украинского народа, что очень глупо, так как он сам себе противоречит.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил российский историк Андрей Зубов. По его словам, глава страны-агрессора отличается "оправдывающим все имперским патриотизмом".

"Путин говорит: "Ленина я не люблю за то, что он неправильно провел границы республик". И, скажем, "Новороссию", Одессу там, Херсон отдал Украине. Но, значит, Украина все-таки есть, украинский народ есть", – сказал он.

Путин и Зубов

Историк отметил, что Путин не признает Украину по большому счету как таковую. А по малому – не признает границ.

"Хотя саму страну в каких-то границах все же признает. Это явное противоречие", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, какой бы была глава об Украине в учебнике новейшей истории, авторства или соавторства президента РФ, Зубов указал, мол, в ней было бы сказано то, что российский лидер не раз озвучивал публично.

"О том, что распад Советского Союза – величайшая трагедия, с которой он всеми силами пытался покончить. Но не получилось из-за происков мировой закулисы и НАТО", – подытожил историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заявил, что для него русский, белорусский и украинский народы – едины.

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