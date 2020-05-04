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4 мая • обновлено в 11:28
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Путин не верит, что есть украинский народ и не признает Украину – российский историк

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Президент России Владимир Путин якобы не верит в существование украинского народа, что очень глупо, так как он сам себе противоречит.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил российский историк Андрей Зубов. По его словам, глава страны-агрессора отличается "оправдывающим все имперским патриотизмом".

"Путин говорит: "Ленина я не люблю за то, что он неправильно провел границы республик". И, скажем, "Новороссию", Одессу там, Херсон отдал Украине. Но, значит, Украина все-таки есть, украинский народ есть", – сказал он.

Путин и Зубов

Путин и Зубов

Историк отметил, что Путин не признает Украину по большому счету как таковую. А по малому – не признает границ.

"Хотя саму страну в каких-то границах все же признает. Это явное противоречие", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, какой бы была глава об Украине в учебнике новейшей истории, авторства или соавторства президента РФ, Зубов указал, мол, в ней было бы сказано то, что российский лидер не раз озвучивал публично.

"О том, что распад Советского Союза – величайшая трагедия, с которой он всеми силами пытался покончить. Но не получилось из-за происков мировой закулисы и НАТО", – подытожил историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заявил, что для него русский, белорусский и украинский народы – едины.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Андрей Зубов Владимир Путин
Место
Украина
Тег
История
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Комментарии
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Kozak Pavel
Kozak Pavel
Раньше был Гитлер теперь путлер...
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1
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Путин делает ту же ошибку, что в свое время сделал Гитлер. Если бы Гитлер до полной победы над СССР не говорил о превосходстве немецкой расы и о том, что славяне - будущие рабы, а пришел на территорию СССР как освободитель от колхозов и не "обижал" местное население, а наоборот, например, помогал продуктами нуждающимся, не было бы никакого партизанского движения.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
З такими братами... зупиніть планету!.. переселятимусь на іншу!
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Мельничук Олександр, надо рассеян переселить. Они и так живут в параллельной рельности.
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